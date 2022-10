Les craintes grandissantes d'une coupure de courant ou de pénurie de gaz entraînent leur lot de conséquences au Luxembourg. La demande de ramonage est plus forte que jamais.

Les ramoneurs du Luxembourg sursollicités en 2022

Megane KAMBALA Les craintes grandissantes d'une coupure de courant ou de pénurie de gaz entraînent leur lot de conséquences au Luxembourg. La demande de ramonage est plus forte que jamais.

Si la neutralité carbone est l'une des grandes volontés du gouvernement pour l'avenir du pays, il n'en reste pas moins que les feux de cheminée et les poêles à bois ont encore de très beaux jours devant eux, en comparaison aux pompes à chaleur. En cause, l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité, mais pas seulement.

En 2020, les maisons individuelles massivement construites jusque dans les années 90 représentent un peu plus de huit bâtiments à usage d'habitation sur dix (82.8%) d'après le ministère du Logement. Le bâti collectif de taille relativement basse et l'absence de barres d'immeubles ont alors bien souvent permis l'intégration d'inserts, de poêles à bois et de cheminées.

La majeure partie de ces installations étaient inactives, voire condamnées, du moins jusqu'à la crise sanitaire, si l'on en croit l'entreprise de ramonage Emil Anthony fondée en 1977. «Quand les gens étaient déjà cloîtrés chez eux depuis un moment et qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas près de pouvoir aller en vacances, certains se sont dit que faire installer ou redémarrer une cheminée avec l'argent économisé égaillerait leur intérieur.»

Le confinement, propice à l'investissement

Les confinements successifs ont donc entraîné une augmentation de 100% de l'activité de la sàrl: «le téléphone sonne sans arrêt, la demande est vraiment constante».

Si les demandes de redémarrage de foyers inactifs sont conséquentes, les appels pour l'installation de poêles à bois le sont tout autant. «Cela va plus vite que faire installer une cheminée, mais le paradoxe, c'est que la demande surpasse l'offre, ce qui peut parfois prolonger le temps d'attente des clients, chez qui nous installons les poêles quand nous les avons.» Et qu'on se le dise, malgré une offre en pellets et en granulés de bois, «c'est au bois dans son sens le plus traditionnel, avec bûches, que les gens veulent se chauffer».

«Un rush exceptionnel cette année»

Le son de cloche quant à une demande exponentielle est similaire chez Gentleman Ramoneur. C'est d'ailleurs entre deux interventions que son gérant, Régis de Loizellerie a pris le temps d'expliquer que «c'est un rush assez exceptionnel cette année».

«Notre chiffre d'affaires fait +220% sur la saison haute (septembre, octobre et novembre seront dans la même veine). De plus, la saison des ramonages a commencé plus tôt. Dès juillet, nos agendas étaient remplis, alors que l'été au Luxembourg est traditionnellement calme.» Chez ces ramoneurs établis depuis l'été 2021, là aussi, «le téléphone sonne tout le temps, ce qui n'est pas facile, car nous le coupons en intervention. Heureusement, les gens ont compris qu'ils pouvaient réserver directement en ligne sur notre site et ça nous aide beaucoup».

Tous confirment que c'est la crainte de coupure de gaz qui les incite à compléter avec du bois. Régis de Loizellerie, gérant de Ramoneur Gentleman

Côté clientèle, «ce sont beaucoup de nouveaux clients qui, souvent, n'avaient pas ramoné depuis de nombreuses années, car ils n'utilisaient plus leur insert ou cheminée. Et tous confirment que c'est la crainte de coupure de gaz qui les incite à compléter avec du bois.»

Entretenir sa cheminée, une obligation

Pour rappel, le ramonage est obligatoire au Luxembourg, car même s'il n'y a pas à proprement dit de loi nationale sur le sujet, l'obligation d'entretenir une cheminée est déterminée par le règlement général de police des communes de résidence des personnes.

À titre d'exemple, le règlement général de police de la ville de Luxembourg du 26 mars 2001 tel que modifié le 23 novembre 2015 dispose dans son article 36 que les «propriétaires sont tenus d'entretenir constamment les cheminées en bon état. Il est interdit de se servir de cheminées qui présentent des dangers d'incendie pour quelle que cause que ce soit. Les cheminées des foyers alimentés par des combustibles solides doivent être ramonées au moins tous les ans. Les autres cheminées doivent être inspectées et, en cas de besoin, nettoyées au moins tous les 3 ans».

