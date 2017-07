Par Maurice Fick



Il est trop tôt pour que le ministre des Infrastructures, François Bausch, ou le directeur général de Luxtram, André Von der Marck, ne puissent l'affirmer avec certitude mais le tram pourrait bien s'arrêter devant le Grand Théâtre dès le 10 décembre. Tous deux le souhaitent du bout des lèvres. Sur le Pont Rouge, la pose des rails a démarré. Le tram est déjà testé toutes les nuits. La réponse tombera après la Schueberfouer, «fin septembre», assure André Von der Marck.

Il est prévu que le 10 décembre 2017, les trains CFL s'arrêtent sous le Pont Rouge au tout nouvel arrêt ferroviaire «Pfaffenthal-Kirchberg» avant que les usagers n'empruntent le funiculaire pour se rendre sur le Pont Rouge et filent en tram jusqu'à Luxexpo, à l'autre bout du Kirchberg.



La pose des rails nécessitant la mobilisation de deux voies de circulation sur le Pont Rouge, se fait de nuit toute cette semaine.

Selon le scénario annoncé en mars par François Bausch, le premier tronçon qui sera mis en service le 10 décembre doit conduire le tram de la station «Luxexpo» jusqu'à la station «Pafendall – Rout Bréck». En cette fin juillet 2017, «cet objectif est déjà garanti», assure le ministre des Infrastructures. D'autant que la pose des rails est entièrement réalisée du Centre de remisage et de maintenance du tram jusqu'au Pont Rouge.



Plusieurs éléments indiquent toutefois que le tram pourrait bien circuler sur le Pont Rouge et desservir la station «Theater» dès décembre. Ce qui permettrait aux usagers d'être directement connectés avec le parking du Glacis et le quartier du Limpertsberg. Et d'être à une poignée de minutes seulement du centre-ville de Luxembourg.

«Le chantier a très bien avancé et on a un peu d'avance sur le timing», avoue volontiers François Bausch avant de glisser: «On essaye de tout faire pour que le tram aille jusqu'au Glacis mais si on n'y arrive pas le 10 décembre ce sera le cas un mois plus tard».

«Il faut attendre fin septembre pour dire qu'on peut ouvrir le premier tronçon jusqu'au Grand Théâtre», explique de son côté André Von der Marck. Et au directeur général de Luxtram de glisser: «Je ne vous cache pas que si le 10 décembre on réussit à aller un peu plus loin (que l'arrêt sur le Pont Rouge, ndlr) pourquoi ne pas proposer cette offre au grand public?»

En attendant Luxtram profite de la période estivale pour poser les rails sur le pont. Trois sociétés prestataires ont eu le feu vert de l'Inspection du Travail et des Mines pour poursuivre le projet malgré les congés collectifs dans le secteur de la construction qui démarrent ce vendredi 28 juillet.

«Depuis ce lundi on fait sept heures d'essais de nuit avec les rames qui sortent de 22 heures à 5 heures. Et la semaine prochaine également», assure André Von Der Marck, directeur général de Luxtram.

La pose des rails nécessitant la mobilisation de deux voies de circulation sur le Pont Rouge, se fait de nuit.



«Les rails sont posés sur des goujons fixés sur l'ouvrage. Un dispositif permet de gérer les microvibrations du pont qui bouge et qui permet de corriger les mouvements verticaux de 8 mm», explique André Von der Marck. «A partir de la semaine prochaine tout sera réglé au millimètre près pour donner la bonne courbe à l'ouvrage et tout sera scellé avec des résines.» Des travaux qui devraient être parachevés d'ici la mi-septembre.



Restera à faire la jonction avec le Grand Théâtre, puis le long du Glacis. Mais pour cela «on va attendre la fin de la Schueberfouer. Les travaux recommenceront à partir du 19 septembre», sait André Von der Marck.



