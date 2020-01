L'expérimentation débutera cette année à un carrefour stratégique de la capitale: place de l'Etoile. Mais le ministère de la Mobilité étudie un déploiement plus vaste de ce dispositif de contrôle. Reste à savoir quand le flash agira: au rouge ou à l'orange?

Luxembourg 2 3 min.

Les radars partent à l'assaut des feux tricolores

L'expérimentation débutera cette année à un carrefour stratégique de la capitale: place de l'Etoile. Mais le ministère de la Mobilité étudie un déploiement plus vaste de ce dispositif de contrôle. Reste à savoir quand le flash agira: au rouge ou à l'orange?

(pj avec Maximilian Richard) Depuis 2016 et leur apparition dans le paysage routier luxembourgeois, les radars n'avaient qu'une fonction: surprendre les automobilistes en excès de vitesse. Cette année, le ministère de la Mobilité a décidé d'en équiper également quelques feux tricolores. Histoire de dissuader certains chauffeurs de passer au rouge.

Le premier appareil de ce type est attendu dans la capitale, place de l'Etoile et d'ici fin 2020. Si tout se passe comme prévu, le feu ainsi équipé sera mis en fonction en parallèle avec l'ouverture du nouveau tronçon du tram arrivant de la gare vers cette place. Un axe qui devrait être achevé d'ici décembre 2020. Alors autant veiller non seulement à la bonne sécurité routière au passage du tram, mais surtout à ce qu'aucun véhicule ne vienne bouchonner sur les rails au passage de la rame.

Moins d'infractions, moins d'accidents Selon le ministère de la Mobilité, le non-respect des feux tricolores serait en progression. Et cela a contrario du nombre d'infractions relevées au Grand-Duché qui, lui, a tendance à baisser. Si en 2015, 869 points été déduits des permis de conduire suite à des entorses au code de la route, en 2019 ce nombre n'était plus que de 553. Soit une diminution de 36% en cinq ans. Mais l'arrivée des nouveaux dispositifs de flashage pourrait bien surprendre plus de contrevenants à l'avenir. Par ailleurs, il est rassurant de noter que, l'an passé, la route a fait moins de victimes. En douze mois, la rédaction du Luxemburger Wort a recensé vingt-quatre décès suite à accident.

Et pas question que la place de l'Etoile soit le seul site du pays à bénéficier des feux radars. A Schlammesté, où un radar existe déjà, un appareil de ce nouveau type devrait aussi être implanté. De plus, les techniciens du ministère étudient également le cas du carrefour près de l'église de Hollerich, en direction de l'autoroute.

2 Un radar sur les feux près de l'église de Hollerich: l'idée fait son chemin. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Un radar sur les feux près de l'église de Hollerich: l'idée fait son chemin. Photo: Anouk Antony A Schlammesté, le dispositif de feux tricolores devrait être revu. Photo: Anouk Antony

Pour l'heure, François Bausch et son staff n'ont pas non plus encore décidé du mode de déclenchement du flash. Le véhicule sera-t-il pris en photo s'il passe au rouge ou à l'orange? «Techniquement, les deux sont possibles», explique Dany Frank, la porte-parole du ministère.

Lundi, interrogé sur ces nouveaux équipements, le ministre de la Mobilité a aussi rappelé qu'il n'était «pas prévu de compléter ce radar par un module vidéo». Certains équipements, déjà installés en France notamment, disposant de ce service supplémentaire pour analyser les infractions commises.

Schieren reste le «meilleur radar» du pays Jamais, depuis 2016, les contrôles de vitesse n'auront autant surpris de contrevenants sur les routes du Luxembourg. Près de 282.000 véhicules auront ainsi été flashés en douze mois.

Selon le code de la route, le passage au feu orange doit être immédiatement suivi de l'arrêt des automobilistes. En cas d'infraction, une amende de 49 euros peut être adressée. Dans le cas d'un feu rouge «grillé», la pénalité passe à 145 euros et deux points retirés du permis.

Au Luxembourg, la base juridique pour l'installation de caméras sur les feux de signalisation a été créée dès 2015. Mais depuis cette date, la priorité a été donnée au déploiement des radars traditionnels, et depuis peu des radars-tronçons, sur les routes du pays. Des dispositifs qui en, 2019, ont réussi à repérer 282.000 dépassements de la vitesse autorisée.

Depuis juillet, deux piliers séparés de 4,3 km, se dressent pour contrôler les véhicules sur la N3. Photo: Anouk Antony

Si actuellement, seul le radar-tronçon de la N11, entre Waldhof et Gonderingen, s'apprête à officiellement entrer en service, là encore le ministère de la Mobilité envisage d'autres points d'installation. Certains appareils pourraient ainsi être fixés dans des tunnels ou sur la N25, entre Wiltz et Kautenbach.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.