La technique avance plus vite que la loi. Alors qu'un premier modèle de radar flashant les véhicules passant au rouge a été installé près de la place de l'Etoile, la Chambre doit accélérer la rédaction d'un texte pour que ce système soit... légal.

Les radars-feux ne passeront pas au rouge

Entre les radars fixes et le Luxembourg, l'histoire n'est pas vieille. Tout juste entame-t-elle sa cinquième année en ce début 2021. Mais il est déjà temps pour les députés de se pencher sur les règles d'emploi de ces équipements. En cause : la mise en place depuis peu d'un nouveau système permettant non seulement de vérifier la vitesse de circulation mais aussi le respect des feux tricolores. Un premier modèle, installé dans la capitale, devrait ainsi être mis en service «d’ici fin février», espère le ministre de la Mobilité.

Un François Bausch (Déi Gréng) qui, jeudi, est venu expliquer à la commission Transports en quoi consistait ces nouveaux «radars feu rouge». Flashant par derrière, ces appareils mesurent aussi bien les excès de vitesse qu'ils ne surprennent les automobilistes ne respectant pas l'obligation de s'arrêter. «Et ils ne flashent que si le signal lumineux est rouge». Une tolérance étant accordée à l'orange donc.

Mais pour que le système entre officiellement en action (et assure son rôle «préventif sur les comportements dangereux»), la loi doit se mettre au goût du jour. C'est toute l'utilité de la réécriture du projet de loi actuellement à l'étude. Définir les infractions punissables, l'auteur devant s'acquitter de la contravention ou des poursuites engagées (le propriétaire ou le conducteur du véhicule), la conservation et l'accès aux clichés (qui, pendant quelle durée, avec quelle possibilité de recours?), cumul des sanctions (en cas de feu grillé et vitesse abusive), etc.

Il appartiendra au député écologiste Carlo Back de mener les travaux législatifs. Sachant que le ministre de la Mobilité, lui, aimerait donc en finir au plus tôt avec cet aspect-là pour activer le radar-feu implanté boulevard de la Foire, en amont de la place de l'Etoile.

Car après ce dispositif, d'autres devraient être installés sur des croisements jugés accidentogènes. A savoir : rue de Hollerich à Luxembourg-ville et au Schlammestee, près de Weiler-la-Tour.

