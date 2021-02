Les radars dédiés au portable au volant attendront

Si plusieurs pays implantent peu à peu de nouveaux appareils capables de détecter l'utilisation d'un smartphone par le conducteur, il n'en sera pas de même dans l'immédiat au Luxembourg. La faute, pour l'heure, à «l'absence de base légale».

Jean-Michel HENNEBERT Si plusieurs pays implantent peu à peu de nouveaux appareils capables de détecter l'utilisation d'un smartphone par le conducteur, il n'en sera pas de même dans l'immédiat au Luxembourg. La faute, pour l'heure, à «l'absence de base légale».

Si un «changement de mentalité» sur les routes est appelé de ses vœux par le gouvernement, la stratégie pour y parvenir ne passera pas uniquement par la répression. Dans une réponse parlementaire publiée mardi, François Bausch (Déi Gréng) indique qu'«il n'est pas prévu, pour l'heure, de contrôler avec un radar automatique l'utilisation du portable au volant».

Une annonce faite non pas car le ministre de la Mobilité ne croit pas en l'efficacité d'un dispositif «en cours de test dans différents pays», mais pour la simple et bonne raison qu'«il n'existe pas, pour l'heure, de base légale». Manière pour le locataire du ministère de la place de l'Europe d'éviter le cas de figure des radars-feux, dont le premier exemplaire a été installé place de l'Etoile, et qui n'avait pu entrer en service qu'après sa mise en conformité juridique.

L'absence de précipitation quant à la mise en oeuvre d'un nouveau type de radar tient probablement aussi au fait des données d'accidentologie de la police. Entre 2015 et 2019, l'utilisation d'un smartphone se trouve à l'origine de 55 accidents, sur les 4.814 recensés sur la période. Soit 1% des cas recensés. Pour l'année 2020, «l'utilisation du portable est responsable de huit accidents contre 19 pour les autres appareils électroniques», précise la réponse parlementaire. A savoir l'utilisation d'un GPS, de la radio ou des dispositifs de contrôle du véhicule.

En ce qui concerne les infractions au code de la route, la situation reste relativement stable au cours des cinq dernières années - à l'exception de 2020 en raison des effets de la crise sanitaire sur la circulation -, avec quelque 3.000 avertissements taxés dressés. Et ce, pour non-respect de la législation prévoyant que «l’écoute et la communication doivent permettre [au conducteur] de garder les deux mains au volant ou au guidon».

Si aucun détail sur la gravité des accidents occasionnés par les conducteurs utilisant leur smartphone au volant n'est fourni, le dernier bilan dressé par la Sécurité routière indique que les principales causes demeurent encore et toujours la vitesse, la consommation d'alcool et le non-respect des priorités. Un dernier aspect qui pourrait être en partie lié à une distraction du conducteur, puisque «différentes études montrent que le risque d'accident est multiplié par trois pour la consultation d'un téléphone portable et de 23 pour la lecture ou l'écriture d'un message au volant», rappelle François Bausch. Raison pour laquelle «la police organise régulièrement des campagnes spécifiques» sur cet aspect. Aussi bien «préventives que répressives».

