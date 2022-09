Les appareils devaient normalement être opérationnels après une phase de test prévue à la fin de l'année. Les chauffards auront toutefois encore un peu de répit.

Sécurité routière

Les radars de l'A7 ne flasheront pas avant le printemps

Simon MARTIN Les appareils devaient normalement être opérationnels après une phase de test prévue à la fin de l'année. Les chauffards auront toutefois encore un peu de répit.

De nouveaux radars sont actuellement installés dans les tunnels de Stafelter, Grouft et Gousselerbierg. De plus, dans le tunnel de Markusberg sur l'autoroute A13, les contrevenants sont déjà flashés depuis l'année dernière à l'aide d'un radar tronçon. De nouveaux appareils qui doivent permettre de limiter les vitesses excessives sur ce tronçon.



Flashé à l'étranger, que risquez-vous vraiment? Un traité permet aux Etats membres de s’échanger les coordonnées des personnes pincées sur les routes européennes, en excès de vitesse notamment. Est-ce toutefois suffisant ?

Le coût des nouvelles installations le long de l'A7, y compris les travaux d'infrastructure correspondants dans les trois tunnels, s'élève d'ailleurs à 1,7 million d'euros. Le chantier poursuit actuellement son cours et la vitesse est toujours limitée à 90 km/h. Toutefois, avant que l'ensemble de ce dispositif ne soit opérationnel, il faudra se montrer patient.



Mais le ministre de la Mobilité, François Bausch (déi gréng), interrogé par nos confrères de RTL, a d'ores et déjà fait savoir que le calendrier ne serait pas respecté et que la phase test allait commencer au plus tôt à la fin de cette année, voire au début de l'année prochaine. Dans un premier temps, il avait été convenu que les premiers PV seraient envoyés dès le début de l'année 2023.

115 accidents depuis 2015

Toutefois, on apprend donc que les premiers avertissements taxés seront envoyés dans les boîtes aux lettres des contrevenants au printemps 2023.

14 nouveaux radars de l'autre côté de la frontière Le cabinet de la ministre wallonne en charge de la Sécurité routière Valérie De Bue a validé un nouveau lot de radars pour la province de Luxembourg. Ils seront installés dans les prochains mois.

Notons que depuis 2015, les tunnels de l'A7 (Stafelter, Grouft, Gousselerbierg et Mersch) ont enregistré un total de 115 accidents. Actuellement, il n'existe que deux radars tronçons répartis sur le territoire grand-ducal. Le premier entre Waldhof et Gonderange et le second dans le tunnel Markusberg, sur l'autoroute A13.

Ce n'est pas le seul projet en termes de sécurité routière qui est présentement dans les plans du ministère de la Mobilité. Il y a peu, nous évoquions le fait qu'un projet de radars capables de détecter le téléphone au volant intéressait grandement le Luxembourg.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.