Sécurité routière

Les radars de l'A7 flasheront dès ce mercredi

La phase de test touche à sa fin. Les radars tronçons dans les tunnels Stafelter, Grouft et Gousselerbierg sur l'autoroute A7 mis en place depuis le 1er décembre entreront à partir de ce mercredi 15 mars dans leur phase répressive.

Au Luxembourg, la vitesse maximale autorisée dans les tunnels autoroutiers est limitée à 90 km/h. Les radars doivent permettre de s'assurer que les automobilistes respectent la vitesse prescrite sur toute la longueur des tunnels.

5 radars tronçons

«Une tolérance de 3 km/h (au-dessous de 100 km/h) et de 3% (au-delà de 100 km/h) est déduite de la valeur calculée», fait savoir le ministère de la Mobilité dans un communiqué.



Le premier radar tronçon dans un tunnel existe depuis le 1er décembre 2021 auprès du tunnel Markusberg sur l'autoroute A13. Au total, il existe dorénavant 5 radars tronçons (tunnels Markusberg, Stafelter, Grouft et Gousselerbierg et sur la route N11 entre Waldhaff et Gonderange) sur le réseau routier luxembourgeois.

En 2022, plus de 326.000 véhicules ont été flashés par les radars luxembourgeois selon les ministres de la Mobilité et de la Sécurité Intérieure.

