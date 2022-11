A partir du mois prochain, les contrevenants au code de la route devront s'attendre à des sanctions. La phase de test est terminée.

Sécurité routière

Les radars à Hollerich flasheront dès le 1er décembre

Teddy JAANS

Ceux qui ne respectent pas la vitesse prescrite ou qui ne s'arrêtent pas au feu rouge devront bientôt payer - du moins sur la place de Hollerich. Les radars et les radars de feux installés en mai seront armés le 1er décembre, ce qui signifie que les contrevenants devront s'attendre à recevoir des attestations de contravention. Jusqu'à présent, les appareils ne flashaient qu'à des fins de test.

Le ministre des Transports François Bausch (déi gréng) l'a annoncé samedi dans le cadre d'une cérémonie organisée à Junglinster à l'occasion de la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Bausch a souligné une fois de plus à cette occasion que la vitesse excessive et l'alcool restent les principales causes des accidents graves de la circulation.

Les installations se trouvent au carrefour entre la route d'Esch et le boulevard Dr Charles Marx, au boulevard Dr Charles Marx et au carrefour de l'entrée en direction de l'A4 avec le boulevard Pierre Dupong.

Ils contrôlent non seulement la vitesse des automobilistes, mais aussi la prise en compte des feux rouges. Une installation similaire est en service depuis juillet 2021 sur la place de l'Etoile. De même, à la fin de l'année, les radars tronçons seront armés dans les tunnels de l'A7 (route du Nord).

Les points orange indiquent l'emplacement des appareils. Illustration: Administration de la voirie





