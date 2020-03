Le dernier centre régional à grande capacité sera ouvert ce vendredi à Grevenmacher. Destinés aussi bien à accueillir des patients qui présentent des signes d'infection que d'autres, ces structures seront ouvertes douze heures par jour, weekend compris.

Luxembourg 7 3 min.

Les quatre centres de soins avancés quasi opérationnels

Maurice FICK Le dernier centre régional à grande capacité sera ouvert ce vendredi à Grevenmacher. Destinés aussi bien à accueillir des patients qui présentent des signes d'infection que d'autres, ces structures seront ouvertes douze heures par jour, weekend compris.

Paulette Lenert, la ministre de la Santé, avait annoncé leur ouverture progressive dimanche et les recrutements de professionnels de santé comme de volontaires ont été menés au pas de course.

Vendredi à 14 heures, si tout va bien, ouvrira le centre culturel de Grevenmacher à l'Est du pays. Après le lancement lundi de Luxexpo The Box à Luxembourg-Kirchberg (pour la région Centre), de la Rockhal à Belval (pour le Sud) mardi et du Däichhal à Ettelbruck (pour le Nord) ce jeudi, la quatrième structure remplaçant les Maisons médicales sera sur pied.

7 Centre de soins avancés du Däichhal à Ettelbruck. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Centre de soins avancés du Däichhal à Ettelbruck. Photo: Gerry Huberty Centre de soins avancés à la Rockal Photo: Guy Wolff Centre de soins avancés du Däichhal à Ettelbruck. Photo: Gerry Huberty Centre de soins avancés du Däichhal à Ettelbruck. Photo: Gerry Huberty Centre de soins avancés du Däichhal à Ettelbruck. Photo: Gerry Huberty Centre de soins avancés du Däichhal à Ettelbruck. Photo: Gerry Huberty Centre de soins avancés du Däichhal à Ettelbruck. Photo: Gerry Huberty

Ces centres seront ouverts chaque jour de 8 à 20 heures dans une première phase, weekend compris. Selon les besoins, «il est prévu d'étendre les horaires d'ouverture», annonce d'ores et déjà le ministère de la Santé. Et de glisser qu'en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, «le nombre de lignes de consultation (dans les centres) pourra être augmenté si nécessaire».

Deux filières distinctes

L'idéal avant de s'y rendre est de téléconsulter son médecin qui fera alors une ordonnance mais il est aussi possible de s'y rendre sans ordonnance, de son propre chef. Mais en «aucun cas ces centres ne remplacent les urgences», souligne la responsable communication du ministère qui rappelle qu'il y a le 112 pour cela. Bon à savoir: le patient devra se munir de sa carte CNS et d'une pièce d'identité.

Dès l'entrée du centre, les patients présentant des signes d'infection du Covid-19 sont dirigés vers une filière «protégée», tandis que les patients qui se présentent au centre, sans signe d'infection, sont dirigés vers la filière de médecine générale.

Dans sa configuration de départ, un centre peut permettre de faire consulter jusqu’à huit médecins en parallèle. La capacité de traitement à Luxembourg-Ville est de 1.500 patients par jour. 25 personnes y sont présentes en continu. Photo: Ministère de la Santé

Ils se retrouvent donc dans des salles d'attente séparées. Tout comme les données sont enregistrées par des services administratifs distincts. D'abord une infirmière s'occupe d'eux, puis un médecin prend le relais pour effectuer un examen clinique.

Déjà plus de 350 visites en 72 heures

Les patients, dont le médecin présume une infection au Covid-19, sont testés sur place. Si le test est positif, ils sont redirigés en fonction de leur état de santé. Soit, ils peuvent se rendre chez eux et rester en auto-isolement, soit ils sont transférés vers un hôpital dans une ambulance spécialement équipée.

Lors de ses explications en livestream ce jeudi, Pierre Hertz, le coordinateur des centres de soins avancés a expliqué que les trois centres déjà fonctionnels ont accueilli «279 personnes au cours des trois premiers jours et 75 ce jeudi matin à 11 heures.» Pour l'heure, ces nouvelles structures mobilisent 75 volontaires issus du secteur des soins ou pas du tout.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.