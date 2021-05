Les quatre âges du covid luxembourgeois

Longtemps, les seniors ont constitué la cible privilégiée du virus au Grand-Duché. Mais la vaccination des aînés porte ses fruits et désormais les 70 ans et plus sont les moins impactés par l'épidémie.

Longtemps, les seniors ont constitué la cible privilégiée du virus au Grand-Duché. Mais la vaccination des aînés porte ses fruits et désormais les 70 ans et plus sont les moins impactés par l'épidémie.

N'en déplaise aux ''antivax'', mais il semble pourtant bien que la vaccination anti-covid soit bien efficace pour ralentir la diffusion du virus et ses dégâts sur la santé. Et le phénomène est particulièrement notable dans les catégories d'âge élevé. Ainsi, estime le ministère de la Santé, «le taux d’incidence des tranches d’âge 60-74 ans et 75 ans ou plus est 5 à 10 fois plus bas que celui des tranches d’âge 0-14 ans et 15-29 ans», qui, elles, n'ont pas encore bénéficié d'une injection.

D'ailleurs, c'est bien du côté des aînés luxembourgeois que l'épidémie ralentit le plus. Si en population générale, la semaine passée, 78 nouveaux cas de contagion étaient constatés pour 100.000 habitants, le taux d'incidence chutait spectaculairement parmi les résidents les plus âgés : -53% de nouvelles infections parmi les 60-74 ans et -44% chez les 75 ans et plus.

A ce jour, le nombre de décès en lien avec le SARS-CoV2 se monte à 812 personnes. Et si longtemps, l'âge moyen des victimes de l'infection dépassait les 80 ans, la moyenne tend à se rabaisser. La moyenne d’âge des personnes décédées a ainsi diminué à 78 ans désormais.

A noter qu'un seul décès d'un moins de 30 ans a été enregistré au Grand-Duché.





Elles baissent, elles baissent, les infections covid. Ainsi dans son rapport hebdomadaire, le ministère de la Santé constate qu'en sept jours, elles sont passées de 1.727 à 1.283 sur une semaine. Par contre, la moyenne d'âge des personnes dépistées positives, elle, reste stable. Ainsi, généralement, les résidents covid+ ont 31 ans.

Depuis mars 2020, l'épidémie covid a été à l'origine de 69.669 cas de contaminations, mais les autorités estiment à 67.483 le nombre de résidents «guéris».

Longtemps sous tension, les hôpitaux luxembourgeois retrouvent un peu de marge de manœuvre depuis quatre semaines. En effet, le rythme des nouveaux cas covid pris en charge, en soins intensifs comme en soins normaux, a sérieusement régressé. D'une semaine à l'autre, le nombre d'hospitalisations en lien avec l'épidémie est ainsi passé de 43 à 28 malades pris en charge.

Là encore, si les premiers mois de crise, ont vu nombre de pensionnés rejoindre les service de santé après avoir été contaminés, l'âge moyen des soignés baisse. Actuellement, la moyenne d'âge est de 58 ans.

