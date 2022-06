Les propriétaires luxembourgeois souhaitent mettre leurs biens sur le marché le plus tôt possible, compte tenu du ralentissement des prix qui pourrait survenir dans les années à venir, selon les experts immobiliers.

Les propriétaires veulent vendre le plus tôt possible

«Les gens qui ont attendu ces dernières années pour vendre leurs biens ont peur que les prix baissent, alors ils songent à vendre maintenant», a déclaré Philipp Niemann, directeur général de l'agence immobilière Engel & Völkers, lors d'une conférence de presse ce mercredi. «Ils ont tendance à choisir de vendre dès qu'ils en ont l'occasion plutôt que d'attendre.»



Depuis 2018, les prix des logements ont augmenté d'environ 12% à 15% chaque année, culminant à 17% en 2020.

Les agents immobiliers et les promoteurs immobiliers ont toutefois prédit une augmentation annuelle beaucoup plus lente cette année, entre 3% et 5%, selon le site immobilier atHome.

Au cours du premier semestre de cette année, les prix n'ont augmenté que de 3 %. Et le ralentissement a été constaté dans toutes les régions du pays, a rapporté atHome en mai.

«C'est peut-être le bon moment pour vendre»

Le ralentissement a été bien accueilli dans un marché surévalué et les prix semblent se stabiliser, ce qui «fait du bien à tout le monde», a déclaré Raphaëlle Poly de l'agence immobilière Inowai au début du mois.

Ces derniers mois, l'inflation s'est accélérée à un rythme jamais vu depuis des décennies dans le monde et les banques centrales ont relevé les taux d'intérêt, rendant les prêts hypothécaires plus chers.

La pandémie et la guerre en Ukraine sont les principaux moteurs du ralentissement et le coût des matériaux de construction tels que le bois et l'acier a grimpé en flèche, les matières premières coûtant jusqu'à 20 % de plus qu'auparavant.

«Cela pourrait être le bon moment pour vendre», a souligné Philipp Niemann mercredi. «Les gens pensent que les prix ne vont pas augmenter dans les prochaines années, comme par le passé.»

Les acheteurs demandent plus d'espace extérieur

Les acheteurs potentiels mettent désormais plus de temps à examiner leurs options, mais ont des exigences plus élevées que jamais, explique Raymond Klein, directeur des ventes chez Engel & Völkers. Mais des propriétés dans des emplacements de choix qui sont comme neuves sont rapidement acquises.

Pendant la pandémie, lorsque des milliers de personnes à travers le pays ont commencé à travailler à domicile, les gens ont afflué vers les villes à la périphérie de la capitale, comme Bertrange, Hesperange et Sandweiler. Les gens demandent également de l'espace extérieur car ils passent plus de temps à la maison.

«Après la crise financière, nous avons vu que les meilleurs emplacements se vendaient toujours et nous retournons à nouveau à la même situation», précise Raymond Klein. «La demande pour les meilleurs emplacements ou quelque chose d'exceptionnel [dans les propriétés] a augmenté ces dernières semaines.»

Depuis que les prix de l'énergie ont grimpé en flèche à la suite de l'attaque russe contre l'Ukraine fin février, les acheteurs potentiels ont également ajouté la cote énergétique d'une propriété à leur liste de priorités lorsqu'ils recherchent une maison.

L'énergie, une préoccupation

Les gens évaluent maintenant la performance énergétique et s'interrogent sur le type de chauffage d'une propriété, alors qu'avant la guerre, c'était moins important pour eux, note Matthias May, directeur général de l'agence immobilière.

La demande pour les meilleurs emplacements a augmenté ces dernières semaines. Raymond Klein, directeur des ventes chez Engel & Völkers

La hausse de l'inflation a poussé les prix dans les 19 pays de la zone euro à un taux annuel record de 8,1 % en mai contre 7,4 % en avril, les prix de l'énergie étant la principale force qui pousse les prix à la hausse.

Le manque de logements abordables est la principale préoccupation des électeurs luxembourgeois, selon les données de la dernière enquête Politmonitor révélées mardi. Pour les répondants, le logement est le problème le plus urgent auquel les décideurs politiques doivent s'attaquer. Les prochaines élections législatives sont prévues pour octobre 2023.

Les trois quarts des répondants ont déclaré qu'ils étaient «extrêmement préoccupés» par la recherche d'un logement abordable – une légère baisse par rapport aux 82% de l'enquête précédente en novembre de l'année dernière.

