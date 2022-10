Plusieurs nouvelles pétitions sont désormais ouvertes aux signatures. L'une demande l'interdiction des réseaux sociaux avant 16 ans tandis qu'une autre réclame un jour de congé lors de son anniversaire. Petit tour d'horizon.

13 nouvelles pétitions

Les produits d'hygiène féminine bientôt remboursés?

Simon MARTIN Plusieurs nouvelles pétitions sont désormais ouvertes aux signatures. L'une demande l'interdiction des réseaux sociaux avant 16 ans tandis qu'une autre réclame un jour de congé lors de son anniversaire. Petit tour d'horizon.

Censées représenter les doléances actuelles des Luxembourgeois, les pétitions déposées et validées par la Chambre des députés couvrent un large spectre de thèmes. Ce vendredi, 13 nouvelles pétitions ouvertes à la signature sont venues rejoindre celles déjà existantes.



L'inflation inquiète les pétitionnaires Limitation de la hausse des prix des produits essentiels, accroissement du photovoltaïque ou encore mise en place d'une action citoyenne contre la vente de drogues... Voilà autant de thèmes désormais soumis à l'avis du public à compter de ce mardi.

Celle qui rencontre actuellement le plus de succès est sans doute la plus insolite. L'initiateur de la pétition réclame en effet une journée supplémentaire de congé le jour de votre anniversaire. «D'un point de vue social, cela permettrait à la population, le jour de son anniversaire, d'exprimer son appréciation pour l'être humain en tant qu'individu et pour la vie. Et d'un point de vue subjectif, vous pouvez passer votre propre anniversaire comme bon vous l'entendez», justifie-t-il. À l'heure d'écrire ces lignes, le texte a déjà récupéré plus de 320 signatures.

Interdire les réseaux sociaux avant 16 ans

Un autre texte plaide pour le remboursement de la part de la CNS pour les produits d'hygiène féminine (tampons, serviettes hygiéniques, etc.). «C'est dans la nature d'une femme d'avoir le cycle de menstruation, ce n'est pas un choix. Cette pétition a pour but la solidarité féminine. Les femmes, lors de la période de menstruation, gaspillent un tas d'argent pour des produits hygiéniques. Alors qu'elles n'ont jamais demandé ceci. Tous ces produits devraient être remboursés en totalité par la CNS», peut-on lire dans la motivation de la revendication. Rappelons que le projet est déjà mis en place dans les toilettes de la capitale.

Pêle-mêle: l'un souhaite inscrire dans la Constitution luxembourgeoise le droit de payer en espèces de façon illimitée tandis qu'un autre souhaite interdire l'utilisation des réseaux sociaux avant 16 ans.

Pas de record pour la pétition des 2 jours de télétravail La pétition réclamant «2 jours de télétravail pour tous, y compris les frontaliers» a recueilli 14.000 signatures, qui doivent encore être validées par l'administration parlementaire avant que le texte soit discuté devant les députés.

L'actualité récente et les problématiques inhérentes au Luxembourg ont semble-t-il également inspiré les initiateurs de pétitions. En témoigne cette demande de compensation financière pour les travailleurs essentiels, non éligibles au télétravail ou encore cette demande pour déclarer la Russie comme un État soutenant le terrorisme. Mais c'est surtout le thème du pouvoir d'achat qui revient aussi et surtout. Ainsi, un pétitionnaire réclame la suppression des avances énergétiques par des factures mensuelles de consommation réelle et un autre souhaite que l'indice soit lié au salaire.

Des longs délais d'attente

Comme nous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises dans nos colonnes, le délai pour le remboursement des frais de santé ne se réduit pas, d'aucuns réclament donc de raccourcir le délai de remboursement de la CNS «au moins de moitié». Toujours sur la question de la Santé, une pétition veut garantir et améliorer l'accès utile, rapide et équitable aux moyens de diagnostic d'imageries médicales, les temps d'attente parfois longs pour y accéder ayant déjà été évoqués à plusieurs reprises également.

«Ce serait bien d'avoir au moins 20.000 signatures» Sabrina Litim est française, travaille au Grand-Duché et réside en Belgique. Auteure de la pétition n°2384 sur la question du télétravail, elle estime ne pas incarner ce combat, mais est prête à le porter devant la Chambre des députés.

Enfin, une autre pétition encourage l'administration et les autres organes auxiliaires en général à utiliser des moyens de communication électroniques autant que possible par rapport à la pratique actuelle. De ce côté-là, le projet de portefeuille électronique national pour début 2023 mis en place par l'Etat ainsi que les quelque 400 projets de digitalisation devraient contenter le pétitionnaire ainsi que les signataires.

Pour rappel, les pétitions peuvent être consultées et signées en ligne ou sur papier dans les 42 jours suivant leur publication. Si elles atteignent 4.500 signatures, elles feront l'objet d'un débat public.



