Ce repli est dû à une chute du prix du gaz de ville et non à l'évolution des prix des carburants, qui continuent d'augmenter. Autre baisse constatée: celle du taux annuel d'inflation, qui passe de 7 à 6,8%.

Luxembourg 2 min.

Un recul de 3,9%

Les prix des produits pétroliers en baisse au mois de mai

Mélodie MOUZON Ce repli est dû à une chute du prix du gaz de ville et non à l'évolution des prix des carburants, qui continuent d'augmenter. Autre baisse constatée: celle du taux annuel d'inflation, qui passe de 7 à 6,8%.

Une première depuis le début de l'année. Après quatre mois de hausses successives au niveau des produits pétroliers, une baisse a été constatée le mois dernier. Entre avril et mai, les prix des produits dérivés de l'or noir ont diminué de 3,9%.

De sombres prévisions économiques pour le Luxembourg Le Statec se montre très pessimiste face au futur économique du Grand-Duché et tire la sonnette d'alarme vis-à-vis de l'inflation galopante.

Comment expliquer ce repli, alors que les prix restent très élevés ces dernières semaines, voire continuent d'augmenter? Ainsi, le mois dernier, les prix ont progressé de 3% à la pompe pour le diesel et de 6,5% pour l'essence. Le prix du mazout a quant à lui grimpé de 6,1% en un mois. Pire, par rapport à il y a un an, les prix des produits pétroliers ont explosé et sont supérieurs de 49,7%.

«Ce repli s'explique par une chute de 20% pour le prix du gaz de ville suite à la prise en charge des frais de réseaux du gaz naturel pour les clients résidentiels à partir du 1er mai 2022», souligne le Statec. Une mesure qui sera d'application jusqu'à la fin de l'année.

Mauvaise nouvelle par contre en ce qui concerne le prix des produits alimentaires. Ceux-ci poursuivent leur tendance haussière. Entre avril et mail, ils ont augmenté de 0,5%. La hausse se marque surtout pour les poissons et les fruits de mer (+3%), les graisses et les huiles (+4,8%) et le café (+5,9%).

Les légumes frais moins chers

Une diminution des prix de certains produits a tout de même été constatée dans les rayons des grandes surfaces. C'est le cas pour les légumes frais (-10,5%) et pour les softs drinks (-1,5%). Par rapport à mai 2021, le passage en caisse est plus cher de 5,7% pour les consommateurs.

L'inflation est également dopée par la hausse de plusieurs tarifs. Ainsi, les parents ont dû payer 2,4% de plus en mai par rapport à avril pour mettre leurs enfants à la crèche ou dans un foyer pour enfants. Des hausses ont également été relevées pour les pneus (+3,2%) ainsi que pour les leçons de conduite et les passages au contrôle technique (+3,9%). Les voyageurs ont par contre eu le sourire, puisque les prix des voyages à forfait ont reculé de 2,9% en avril.

Pour mai, le taux annuel d'inflation se fixe à 6,8%, contre 7% un mois plus tôt. Le taux annuel d'inflation sous-jacent gagne quant à lui 0,3 point et s'établit à 4,5% en mai. L'indice des prix à la consommation national affiche de son côté une progression mensuelle de 0,1%.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.