Seuls deux pays de l'Union européenne ont connu une hausse des prix de l'immobilier encore plus importante que le Grand-Duché.

Luxembourg 4 min.

Immobilier au Luxembourg

Les prix des logements ont plus que doublé depuis 2010

Yannick LAMBERT Seuls deux pays de l'Union européenne ont connu une hausse des prix de l'immobilier encore plus importante que le Grand-Duché.

Les prix des logements au Luxembourg ont plus que doublé entre 2010 et 2022, a indiqué mardi l'agence statistique de l'Union européenne (UE), une hausse bien supérieure à la moyenne, alors que le pays est aux prises avec une importante crise du logement.

Marché du logement: «Il faudrait agir immédiatement» Le marché de l'immobilier se dirige vers une situation explosive. Selon Gilles Hempel, directeur de l'Agence Immobilière Sociale, les nouvelles mesures peinent à relancer le marché du logement.

Selon Eurostat, le coût d'une maison ou d'un appartement a augmenté de 140 % au cours des 12 dernières années au Luxembourg, une croissance nettement supérieure à la moyenne de l'UE, qui est de 49 % sur la même période.

Les prix des loyers n'ont pas suivi

Avec l'Estonie (199 %) et la Hongrie (174 %), seuls deux pays de l'UE ont enregistré une hausse des prix de l'immobilier encore plus importante que le Luxembourg sur la période allant du troisième trimestre 2010 au même trimestre 2022. La Grèce (-22 %), l'Italie (-9 %) et Chypre (-0,3 %) sont les seuls pays de l'UE qui ont enregistré une baisse des prix de l'immobilier.

«Luxembourgeoise, je ne peux pas vivre dans mon pays» Laure, Amélie et Mary ont toutes les trois la particularité d'avoir résidé de longues années au Grand-Duché avant de devoir le quitter. Et ce pour des raisons essentiellement économiques. Reportage au cœur du Nord lorrain.

Toutefois, la croissance des prix des loyers au Luxembourg n'a pas suivi l'explosion des prix de l'immobilier, le pays ayant enregistré une augmentation de près de 20 % au cours des 12 dernières années, selon Eurostat. Ce chiffre correspond globalement à la moyenne de l'UE.

Selon un rapport distinct d'Eurostat publié le mois dernier, le coût du logement au Grand-Duché - c'est-à-dire le montant que les gens dépensent pour vivre dans une propriété, la gérer et l'entretenir - était 87 % plus élevé que la moyenne de l'UE l'année dernière, juste derrière l'Irlande, qui était 94 % plus chère.

La hausse des prix de l'immobilier au Luxembourg a quelque peu ralenti ces derniers mois, augmentant de 2,4 % en moyenne au début du mois d'octobre par rapport à l'année précédente. Le coût des propriétés existantes est supérieur à celui des nouvelles constructions en raison de l'augmentation des coûts de construction et des retards dans l'obtention des matériaux, selon le site web immobilier atHome.



La réticence des investisseurs

La flambée à long terme des prix de l'immobilier a conduit le gouvernement à présenter une série de propositions visant à prélever des taxes sur les propriétés inoccupées et les terrains vacants au Luxembourg.

Les nouvelles politiques fiscales visant à forcer les propriétaires de maisons et de terrains vides à vendre ou à louer ne sont pas destinées à faire baisser les prix de l'immobilier au Luxembourg, a déclaré le ministre du logement Henri Kox, ajoutant que le pays ne peut pas se permettre une récession.



Grosse chute des ventes d'appartements neufs Selon les derniers chiffres sur l'immobilier résidentiel publié par l'observatoire de l'habitat, les transactions ont diminué au 3e trimestre mais les prix sont restés marqués par l'inflation. Et les acheteurs boudent le neuf.

Le lobby des promoteurs luxembourgeois a accusé le gouvernement de «faire fuir» les investisseurs privés avec le projet de loi qui imposerait des taxes sur les logements vacants, une mesure qui interviendrait à un moment où davantage de liquidités privées doivent être injectées sur le marché immobilier.

Moins de logements construits en 2023

La hausse des taux d'intérêt, l'augmentation des salaires et l'explosion des coûts des matériaux et de l'énergie pèsent sur le secteur de la construction et conduiront à ce qu'un tiers des appartements déjà approuvés ne soient pas construits l'année prochaine, a déclaré la Fédération des artisans le mois dernier. Cela signifie que 1.500 unités sur 3.800 ne verront pas le jour l'année prochaine, un manque que le secteur ne pourra pas combler dans les années à venir.

Les promoteurs immobiliers tentent déjà d'inciter les gens à acheter des maisons sur plan, car les acheteurs potentiels s'inquiètent de plus en plus du prix incertain et de la date d'emménagement incertaine des nouvelles constructions, ont déclaré les experts immobiliers.

70% des Luxembourgeois sont propriétaires

Les trois quarts des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête réalisée en novembre se sont déclarées «très inquiètes» de l'accès à un logement abordable, la principale préoccupation des électeurs luxembourgeois.



La loi Pacte Logement 1.0 n'a pas rempli ses objectifs Près de 15 ans après son entrée en vigueur, la loi Pacte Logement 1.0 a fait l'objet d'un rapport final réalisé par l'Observatoire de l'habitat et le ministère du Logement.

Bien que 70 % des Luxembourgeois soient propriétaires de leur logement, soit le même pourcentage que la moyenne européenne, 16 autres pays de l'UE affichent une proportion plus élevée, selon Eurostat. Le taux le plus élevé était celui de la Roumanie, où 95 % des personnes sont propriétaires de leur logement, suivie de la Hongrie et de la Croatie. L'Allemagne est le seul pays où la proportion de propriétaires et de locataires est égale.



Cet article est paru initialement sur le site de Luxtimes.

Traduction: Pascal Mittelberger

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.