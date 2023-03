Il faut, en moyenne, débourser 1,14 million d'euros pour une maison au Luxembourg, et jusqu'à 1,6 million dans la capitale.

Les prix des logements ont encore augmenté de près de 10% en 2022

Pascal MITTELBERGER

+5,6% au 4e trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021: telle est la hausse des prix des logements au Luxembourg, d'après les chiffres dévoilés par le Statec ce mardi 28 mars. Néanmoins, l'augmentation est moindre que ce que le marché a pu connaître. Pour l'institut national de la statistique, il y a «une nette décélération par rapport aux trimestres précédents. On doit remonter au deuxième trimestre 2018 pour trouver une évolution annuelle moins élevée.»

A l'échelle annuelle, les prix des logements au Grand-Duché ont augmenté de près de 10% en 2022 - 9,6% précisément - par rapport à 2021. «La hausse annuelle moyenne était de 13.9% en 2021, de 14.5% en 2020 et de 10.1% en 2019», précise-t-on.

Plus d'un million d'euros en moyenne pour une maison

Ainsi, le prix au mètre carré est, en moyenne, de 9.347 euros pour un appartement en construction et 8.734 euros pour de l'ancien. Mais il y a évidemment des disparités selon le lieu. Dans le canton de Luxembourg, ce prix atteint 12.804 euros en moyenne pour du neuf, tandis qu'il est de 7.185 euros dans le Nord du pays.

Concernant les maisons, il faut débourser 1.114.552 euros pour en acquérir une au Luxembourg, chiffre moyen qui s'élève à 1.591.097 euros dans le canton de Luxembourg.

A noter que les loyers sont, eux aussi, en hausse: +8% pour les appartements en 2022, et +6,9% pour les maisons.

Une forte chute des transactions d'appartements

Pour en revenir à ce 4e trimestre 2022 étudié par le Statec, «l’activité sur les marchés immobiliers et fonciers est globalement en forte baisse» et «c’est sur le marché de la vente d’appartements en construction que la réduction de l’activité est la plus importante». Dans le détail, le nombre de transactions d'appartements neufs a chuté de près de 50% par rapport au 4e trimestre 2021; celui des ventes dans l'ancien de 17,8%. Tout confondu, 1.269 appartements ont fait l'objet d'une transaction, bien loin des 2.333 du 4e trimestre 2017.

Concernant le marché des appartements en construction, la tendance est à la baisse depuis maintenant deux ans mais «le niveau d’activité a véritablement plongé depuis le milieu de l’année 2022», relève le Statec. Hausse des taux d'intérêt, et par conséquent baisse des capacités d'emprunt sont les deux raisons principales de ce phénomène.



