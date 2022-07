Les prix d'autres denrées ont quant à eux sensiblement baissé. C'est notamment le cas des boissons alcoolisées ou encore des plantes et des fleurs.

Un passage en caisse toujours plus cher

Les prix des fruits, des viandes et du pain en hausse

Simon MARTIN Les prix d'autres denrées ont quant à eux sensiblement baissé. C'est notamment le cas des boissons alcoolisées ou encore des plantes et des fleurs.

La hausse du coût de la vie n'aura échappé à personne ces derniers mois. Et aucun indicateur ne permet d'affirmer avec certitude quand cette inflation galopante se terminera, tant les risques d'aggravation de la situation sont élevés.

Les prix des carburants font aujourd'hui office de cas d'école pour expliquer la crise que nous traversons. Lors de son dernier indice de prix à la consommation, publié ce mercredi, le Statec ne dit pas autre chose en expliquant que la flambée des prix des produits pétroliers s'accentue toujours plus. «Comparés au mois précédent, les prix progressent de 8,1% pour le diesel et de 11,1% pour l'essence», explique l'institut national de statistiques. Un bilan qui colle bien mieux à la réalité par rapport au dernier indice des prix du Statec qui évoquait une baisse des prix des produits pétroliers au mois de mai. Entre avril et mai, les prix des produits dérivés de l'or noir ont effectivement diminué de 3,9%. Ce repli s'expliquait en réalité par une chute de 20% pour le prix du gaz de ville.

Si aucune pénurie alimentaire n'est à prévoir dans les rayons des supermarchés luxembourgeois, il n'empêche que le passage en caisse fait mal, très mal pour certains. C'est bien simple, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,2% en comparaison avec le mois précédent. «Parmi les produits qui, entre mai et juin, ont le plus pesé sur la tendance, on retrouve les fruits frais (+2,8%); la viande de volaille (+3,7%), la viande de bœuf et de veau (+1,6%) et le pain (+2,6%)», indique le Statec.

Le prix des billets d'avion en baisse

Toutefois, d'autres produits accusent une baisse de prix. C'est notamment le cas pour le poisson frais (-2,7%), les plats préparés (-1,1%) mais aussi le chocolat (-0,8%).

Alors que les vacances d'été se profilent pour de nombreux Luxembourgeois, l'inflation risque également de se répercuter sur le portefeuille des voyageurs. Et c'est peu dire puisque le prix des voyages à forfait enregistre une hausse conséquente de 10,1% sur un mois. Les prix des billets d'avion enregistrent toutefois une baisse de 4,9% sur la même période. «Ceux-ci restent supérieurs de 27,3% par rapport à juin 2021», tempère le Statec.

Ces quelques bonnes nouvelles ne font cependant guère le poids face à la tendance inflationniste générale, comme en témoigne le taux d'inflation annuel qui se fixe désormais à 7,4% contre 6,8% un mois plus tôt.

