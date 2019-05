La hausse de 1 centime sur l'essence et de 2 centimes sur le diesel devrait générer 2,5 millions d'euros de rentrées fiscales supplémentaires.

Les prix des carburants augmentent ce mercredi

Marc AUXENFANTS La hausse de 1 centime sur l'essence et de 2 centimes sur le diesel devrait générer 2,5 millions d'euros de rentrées fiscales supplémentaires.

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes et les camionneurs: à partir de ce mercredi les droits d'accises sur les produits pétroliers augmentent au Luxembourg de 2 centimes par litre pour le diesel et d'1 centime pour l'essence. La mesure, qui figurait dans le programme du gouvernement Bettel II, vise notamment à réduire le volume des ventes de carburants sur le territoire et à atteindre les objectifs climatiques inscrits dans le cadre des Accords de Paris. La hausse devrait se traduire par une rentrée budgétaire supplémentaire de 2,5 millions d'euros.

La mesure entre en vigueur en même temps que d'autres disposition plus favorables pour les budgets des ménages, comme le taux de TVA super-réduit de 3% sur les produits hygiéniques (tampons et serviettes hygiéniques), les livres électroniques, la presse en ligne et les autres publications électroniques.

Un autre dispositif fiscal phare entrera en vigueur ce mercredi également, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019: l'introduction d'un crédit d'impôt salaire social minimum (CISSM) dans le cadre de l'augmentation du salaire social minimum de 100 euros nets. Ainsi, les salariés devraient recevoir 500 euros, équivalents à cinq mois d'augmentation.