Les prix de tous les carburants augmentent à nouveau

Mélodie MOUZON

C'est à nouveau une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Dès ce samedi, les prix de tous les carburants repartent à nouveau à la hausse. Et ce, pour la quatrième fois en l'espace d'une semaine. Après une légère accalmie à la mi-mars, les prix des produits pétroliers continuent donc de s'envoler, en raison notamment du conflit en Ukraine. Lentement mais sûrement, on se rapproche des prix records atteints début du mois de mars, où le diesel avait atteint 2,112 euros le litre.

A partir de ce samedi, l'essence Super 95 coûtera 1,754 euro le litre. Soit une augmentation de 2,7 centimes. Pour la Super 98, comptez 1,865 euro/litre (+3,9 centimes).

Le prix du diesel continue lui aussi de grimper et de se rapprocher de la barre des deux euros le litre. A partir de ce 26 mars, il s'affichera à un prix maximal de 1,945 euro/litre à la pompe. Soit une augmentation de 5,6 centimes. Pour un plein de 50 litres, il vous faudra débourser 97,25 euros.

Le prix du gasoil de chauffage poursuit lui aussi son ascension. A partir de ce samedi, il vous en coûtera 1,352 euro par litre. La facture devient de plus en plus salée pour remplir sa cuve à mazout...

Réduire la charge fiscale sur les carburants

L'envolée record des prix des carburants a fait réagir le gouvernement, qui a convoqué une tripartite. Cette dernière s'est étalée sur deux jours, mardi et mercredi. Les différents camps autour de la table ont débattu durant de longues heures. S'il a d'ores et déjà été décidé de ne verser qu'une seule tranche indiciaire cette année et de reporter les autres, le gouvernement et les partenaires sociaux doivent encore se mettre d'accord sur un paquet de mesures visant à aider les entreprises et les ménages en difficulté.

Parmi ces mesures, figure la réduction de la charge fiscale de 7,5 centimes par litre jusqu'au 31 juillet sur l'essence, le diesel et le mazout afin d'amortir une partie des coûts supplémentaires pour les consommateurs. Tout ceci doit encore être affiné d'ici jeudi prochain, date à laquelle la tripartite se réunira à nouveau pour tenter de trouver un accord sur les propositions avancées cette semaine.

