L'immobilier coûte de plus en plus cher au Luxembourg, selon les derniers chiffres du Statec. Les prix ont cependant progressé moins rapidement qu'en 2020.

Selon les chiffres du Statec

Les prix de l'immobilier ont augmenté de 13,9% en 2021

Mélodie MOUZON

La crise du logement se fait de plus en plus ressentir au Luxembourg. Conséquence: les prix des logements grimpent toujours plus, comme viennent encore le confirmer les derniers chiffres du Statec publiés ce jeudi. L'année dernière, les prix des maisons et des appartements ont augmenté de 13,9% par rapport à 2020. Cette année-là, la hausse était de 14,5% et en 2019, de 10,1%.

Ce que l'indice contient - et ce qu'il ne contient pas Les frais de location sont pris en compte, mais pas les dépenses liées à l'achat d'un logement. Néanmoins, l'augmentation des prix est telle que la tranche suivante de l'indice chute.

Par rapport au 4e trimestre 2020, les prix des logements au Luxembourg ont fait un bond de 12% au 4e trimestre 2021, ce qui représente cependant un ralentissement par rapport aux taux observés au cours des trimestres précédents.

La plus forte hausse au quatrième trimestre 2021 est constatée au niveau des appartements nouvellement construits. Ceux-ci ont augmenté de 7,7 % par rapport au trimestre précédent. Les prix des appartements et des maisons existants augmentent moins rapidement que durant les trimestres précédents: la hausse est respectivement de 2,3 % et 1,1 %.



Les logements neufs 11,9% plus chers

En 2021, le prix moyen d'une maison existante a augmenté de 15,3% et de 14,5% pour un appartement existant. Les nouveaux logements étaient quant à eux 11,9% plus chers.

L'année dernière, il fallait compter en moyenne 661.742 euros pour un appartement, soit 8.327 euros le mètre carré. Un an plus tôt, ce prix moyen était fixé à 591.661 euros. Un appartement existant coûtait en moyenne en 2021 633.087 euros, alors que ce prix n'était encore que de 560.641 euros l'année précédente. Les prix des appartements neufs ont également fortement augmenté: l'an dernier, vous avez dû débourser 735.941 euros, soit 8.902 euros le mètre carré. Contre 638.076 euros en 2020

Un prix déterminé par plusieurs éléments

Comment justement est déterminé le prix de vente d'un appartement? Il dépend principalement du type de logement, de sa surface ainsi que de sa localisation. «En moyenne, un appartement en construction est entre 10% et 20% plus cher qu’un objet existant d’une surface comparable», indique le Statec.

Concernant la surface, au plus celle-ci est grande, au plus le prix par m² diminue. Les prix des appartements baissent également assez nettement dès qu'on s'éloigne de la capitale.

Pour les maisons existantes, la localisation est un facteur explicatif déterminant pour établir le prix de vente. «Dans le canton de Luxembourg, le prix moyen d’une maison s’élève ainsi à 1.450.000 € environ, presque le double du prix moyen dans le nord du pays», souligne encore le Statec.

