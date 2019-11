Et si, pour les fêtes, l'ensemble des salaires et pensions augmentaient de 2,5%? L'hypothèse est relancée par la dernière publication de l'indice d'inflation.

Les prix augmentent et l'index se rapproche

(PJ) S'il est un chiffre calculé par le Statec que chaque salarié et retraité du Grand-Duché garde à l'œil, c'est bien celui de l'indice d'inflation. Et ce mercredi, l'ultime mise à jour des données du Service des statistiques laissent à penser que le prochain index ne devrait plus tarder. En un mois, l'indice est ainsi passé de 872,80 points à 873,50.

Sachant que le seuil de déclenchement de la hausse automatique et systématique des revenus du travail et des pensions est fixé à 873,94, la revalorisation ne devrait donc plus tarder. La dernière augmentation de l'index remonte à août 2018.

Les promoteurs peuvent adapter leurs prix à l'index Interrogée sur la possibilité d'augmenter de 2,5% les prix des contrats de vente en l'état futur d'achèvement, la ministre de la Consommation confirme vendredi la légalité de la pratique.

Ceux qui veulent voir le verre à moitié plein ne manqueront pas de ressortir de la publication du Statec que le taux annuel de l'inflation a légèrement baissé au Grand-Duché sur un an: de 1,3% à 1,1%. Cette diminution s'explique en partie sur la baisse des tarifs des produits pétroliers sur les douze derniers mois: -6,1% par rapport à octobre 2018.

Mais ceux qui veulent voir le verre à moitié vide, retiendront que la hausse des prix, elle, est bien réelle d'un mois à l'autre. A commencer par celles des loyers d'habitation qui, depuis septembre, ont crû de 0,5%. Un facteur marquant un peu plus la crise immobilière que traverse le pays.

Parmi les autres produits ayant vu leur étiquette augmenter, il faut pointer le coût des boissons et du tabac (+2,06%) ou de l'habillement (+1,22%). Sans oublier les tarifs du mazout qui, à l'approche de l'hiver, ont pris 1% par rapport au tarif de septembre.

#Prévisions d’#inflation: 1.7% pour 2019 et 1.6% pour 2020

Le STATEC révise vers le bas ses prévisions d’inflation. Le déclenchement de la prochaine tranche indiciaire reste cependant prévu pour la fin d’année.

Lire plus : https://t.co/R6oLy38DTX pic.twitter.com/pQJlOERvI2 — STATEC (@STATEC) November 6, 2019