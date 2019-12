Les prix à la pompe augmenteront début 2020

La hausse des taxes se situera entre un et cinq centimes le litre selon les carburants et prendra effet entre février et avril 2020, a confirmé Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, lundi.

Alexander ABDELILAH

De trois à cinq centimes de plus pour le litre de diesel, et de un à trois centimes pour le litre d'essence. Sept mois après la dernière hausse, le gouvernement vient de préciser les contours de la prochaine augmentation des tarifs dans les stations. Celle-ci interviendra entre février et avril 2020, le temps d'évaluer les impacts du précédent changement de taxe. Une nouvelle donne qui vise à «combattre le tourisme à la pompe» au Grand-Duché.

Revenant sur l'impact de la précédente hausse des accises sur les carburants, d'un centime sur l'essence et de deux centimes sur le diesel au 1er mai dernier, Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, a assuré que les effets étaient au rendez-vous.

Si les ventes de diesel ont malgré tout affiché une hausse «d'environ deux pourcents» sur l'année 2019, «elles ont baissé de 2,5% entre mai et novembre», soit après que la taxe fut entrée en vigueur. Un effet tout aussi visible du côté des ventes d'essence, qui n'ont augmenté «que de cinq pourcents» sur l'année en cours, contre «une croissance à deux chiffres auparavant», se félicite le ministre des Finances.

Par cette nouvelle mesure fiscale, l'objectif affiché du gouvernement est de limiter les émissions de CO2 provenant du secteur des transports et représentant «deux tiers» des gaz à effet de serre du pays. Claude Turmes (Déi Gréng), ministre de l'Energie, a inscrit cette taxation dans l'objectif global du gouvernement de réduire «de 55%» les émissions polluantes d'ici 2030. «Moins de camions qui viennent faire le plein, cela signifie une baisse des émissions polluantes et une meilleure qualité de l'air», a-t-il résumé.

Malgré ces changements, le carburant au Luxembourg «reste moins cher que chez nos voisins français et allemands», tempère Pierre Gramegna. Qui assure que d'autres pistes de réduction des émissions à effet de serre seront «regardées de près» pendant la prochaine réforme fiscale. Notamment la taxation des véhicules les plus polluants et les avantages fiscaux pour les véhicules de société.



Pour mémoire, le litre de diesel, au Grand-Duché, est vendu en ce mois de décembre 2019 à 1,11 euro. Son plus haut historique, au cours de ces 35 dernières années, a été atteint en décembre 2008 où les automobilistes avaient dû débourser 1,79 euro pour un litre.

Du côté du sans plomb, le prix maximal de vente actuel est fixé à 1,21 euro pour le SP95 et 1,29 euro pour le SP98. Pour rappel, le prix le plus haut jamais enregistré pour un litre de SP95 a été de 1,45 euro en septembre 2012, tandis que le litre de SP98 a été vendu, en mai 2013, à 1,63 euro.