Les principaux points sur l'explosion mortelle du Waldhof

Le chef d'Etat-Major de l'Armée explique l'explosion au #Waldhof s'est "produite dans un grand hangar où on palettise les munitions". Les 2 démineurs qui manipulaient l'engin sont morts. Les 2 autres, blessés, 1 gravement et 1 légèrement, étaient occupé plus loin sous le hangar. pic.twitter.com/pUEOS8T3fL