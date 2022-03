Le ministère de l'Environnement indique ce lundi un prolongement de deux ans des aides pour les véhicules électriques. Ce dispositif doit continuer à encourager la mobilité à zéro émission de CO2.

Les primes pour les véhicules électriques prolongées

Thomas BERTHOL Le ministère de l'Environnement indique ce lundi un prolongement de deux ans des aides pour les véhicules électriques. Ce dispositif doit continuer à encourager la mobilité à zéro émission de CO2.

Les primes «Clever fueren» ont été une nouvelle fois prolongées, indique ce lundi le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Ces aides pour acheter un véhicule devaient se terminer le 31 mars 2022. Finalement, elles prendront fin le 31 mars 2024.

Soit un prolongement de deux ans supplémentaires pour ce soutien financier mis en place en février 2019. Ces aides visent à promouvoir les véhicules motorisés électriques purs, à pile à combustible à hydrogène, ainsi que les vélos et cycles à pédalage assisté.

L'aide financière de 8.000 euros sera maintenue pour les voitures électriques, à condition que la consommation ne dépasse pas 180 Wh/km. Il sera possible de bénéficier de ces aides pour les véhicules commandés entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2024 et dont la première mise en circulation doit avoir lieu avant la fin de l'année 2024. Le gouvernement dit ainsi vouloir tenir compte du délai de livraison. En raison de la pénurie des microprocesseurs, ce délai a été prolongé de quelques mois supplémentaires pour certains modèles.

6.540.000 euros d'aides étatiques allouées



Pour tenir compte de ces livraisons retardées, si les aides financières ne sont pas prolongées pour les voitures et camionnettes «plug-in» hybrides, le délai de leur première mise en circulation est étendu de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2022 pour les véhicules commandés au plus tard le 30 septembre 2021. Pour garantir que ce nouveau dispositif ne s'applique seulement aux véhicules dont la première immatriculation était prévue pour 2021, la date de livraison initialement prévue devra être clairement indiquée sur le contrat de vente ou sur le contrat de leasing du véhicule, souligne le ministère de l'Environnement.

Pour éviter une «exportation» des subventions étatiques, la durée de détention des véhicules passe de sept à douze mois pour tous les véhicules soumis à obligation d'immatriculation.

Lors du dernier Autofestival, les concessionnaires avaient encore noté «une hausse d'intérêt pour les véhicules électrifiés, électriques ou hybrides». En 2021, plus de 9.000 nouvelles voitures électriques (100% électriques ou plug-in hybrides) ont été immatriculées selon la Société nationale de circulation automobile.

De février 2019 à janvier 2022, 6.540.000 euros d'aides étatiques ont été allouées pour l'achat de voitures hybrides rechargeables. Le gouvernement a pour ambition de réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports à 3,05 millions de tonnes en 2030 contre 4,8 millions de tonnes. L'objectif est donc de baisser ces émissions de CO2 de près de 37% en 10 ans.

