Affaire Dieschbourg

Les présidents de groupe déposent une loi

Annette WELSCH Les quatre présidents de groupe sont d'accord : la proposition de loi sur la responsabilité pénale des ministres est désormais entre les mains du Conseil d'Etat.

La question épineuse de la procédure à suivre dans le cas de l'ancienne ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) a - pour l'instant - trouvé sa réponse.

La conférence des présidents de la Chambre s'est mise d'accord lundi dernier sur la proposition de loi 8049 relative à la responsabilité pénale des membres du gouvernement, qui a été envoyée par voie d'instance et signée par Gilles Roth (CSV), Gilles Baum (DP), Yves Cruchten (LSAP) et Josée Lorsché (Déi Gréng). La prochaine étape consiste à faire examiner le texte par le Conseil d'Etat, la commission parlementaire de la justice étant désormais compétente.

La proposition de loi ne s'applique pas spécifiquement au cas Dieschbourg, mais s'inscrit dans le cadre du droit commun. Elle doit garantir la transition entre les dispositions obsolètes d'une Constitution qui n'est plus adaptée à notre époque et la réforme qui n'est pas encore totalement mise en œuvre.

Car entre-temps, les quatre chapitres de la réforme constitutionnelle ont certes été adoptés en première lecture et les deuxièmes lectures doivent avoir lieu à l'automne, mais comme la Constitution n'entrera en vigueur que six mois plus tard, trop de temps s'écoule : Dieschbourg a droit à une réaction du Parlement à la demande du ministère public dans un délai raisonnable. Sinon, le Parlement s'expose à des poursuites.

Le 21 avril, la procureure générale Martine Solovieff avait transmis au Parlement le dossier faisant état d'une éventuelle implication pénale de la ministre dans l'affaire de « l’abri de jardin ». Les services d'enquête étaient arrivés à la conclusion qu'une audition était nécessaire pour établir la vérité et déterminer si des délits pouvaient ou non lui être imputés personnellement.

Transition de l'ancienne à la nouvelle Constitution

Solovieff voulait l'autorisation de la Chambre parce que l'article 158 du Code pénal, entre autres, interdit à un fonctionnaire du ministère public d'agir contre un membre du gouvernement sans l'autorisation requise par la Constitution.

C'est la Chambre qui, selon l'article 82 de la Constitution, doit décider d'une éventuelle mise en accusation d'un ministre ou d'un ex-ministre : «La Chambre a le droit d'accuser les membres du gouvernement. Une loi déterminera les cas de responsabilités, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l'accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées».

En revanche, l'article 83 (3) de la nouvelle Constitution dispose : «Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l'exercice de leur fonction. Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l'encontre d'un membre du gouvernement pour ses actes, même après cessation de sa fonction».

La solution qui se présente aujourd'hui est un texte de loi d'application de cet article, qui tente de définir en 13 points la procédure qui tient compte à la fois de la Constitution actuelle et de ce qui sera introduit par la réforme.

Il faut également respecter la convention européenne des droits de l'homme, à laquelle le Luxembourg est attaché, ainsi que la conception moderne d'un État de droit, notamment la séparation des pouvoirs. La Cour européenne des droits de l'homme a justement rendu des arrêts novateurs sur les questions des droits procéduraux auxquels un accusé a droit, arrêts qu'il convient de respecter dans le cas de Dieschbourg - surtout en ce qui concerne l'égalité devant la loi par rapport aux personnes civiles faisant l'objet d'une enquête.

Le législatif ne doit pas jouer au juge d'instruction

Le fait que le pouvoir législatif n'a pas à jouer le rôle de juge, en ce sens que des députés enquêtent eux-mêmes sur des ministres, fait depuis longtemps l'objet d'un consensus parlementaire - au plus tard depuis la résolution adoptée par le Parlement en 2012 dans le cadre de l'affaire Wickringen/Liwingen, lorsqu'il s'agissait d'une procédure contre l'ancien ministre de l'Économie Jeannot Krecké (LSAP).

La Chambre y retenait le principe selon lequel le constat de la responsabilité pénale des ministres ne relevait que de l'autorité judiciaire. Et qu'une réforme de la Constitution devrait l'établir. Le risque est trop grand que la politique des partis domine la considération purement juridique de l'intention et des faits.

L'affaire Dieschbourg concerne l'ancien député-bourgmestre Roberto Traversini et l'aménagement d'un pavillon de jardin dans une zone naturelle protégée. Il y a des soupçons de détournement de fonds publics, de dissimulation, d'infraction à la loi sur les équipements communaux et d'acceptation illégale d'avantages. La procédure est toujours en cours. L'ancienne ministre de l'Environnement pourrait être accusée d'avoir procuré des avantages illégaux à Traversini en autorisant a posteriori les travaux d'aménagement.

Le CSV a soulevé de nombreuses questions à ce sujet et se réfère au règlement grand-ducal de 1991 sur la réserve naturelle de Prënzebierg (article 3), qui interdit toute construction ou transformation dans une zone de protection de la nature. Carole Dieschbourg, en revanche, se réfère à l'article 7 (1) de la loi sur la protection de la nature et à l'article 5 dans le règlement grand-ducal de 1991, qui autorise la construction ou la transformation dans des cas exceptionnels avec une autorisation ministérielle. Cette procédure devant le tribunal administratif est également toujours en cours.

Si les députés savent exactement ce qui pourrait être reproché à la ministre sur le plan pénal, puisqu'ils ont eu accès au dossier d'enquête, ils ne peuvent rien divulguer, car ils sont soumis au secret de l'instruction.

La proposition de loi définit à présent la procédure par laquelle le Parlement peut ouvrir la voie à une enquête préliminaire ou, le cas échéant, à l'obtention de preuves par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les modalités d'un éventuel dépôt de plainte, d'un jugement ou d'un non-lieu. Une résolution de la Chambre qui, comme cela avait été envisagé au départ, donne à la justice l'ordre de poursuivre l'enquête, ne suffit pas, ont estimé les constitutionnalistes. Car celle-ci nécessite également une base légale.

Si l'un ou l'autre député s'était déjà réjoui et préparé à pouvoir confronter l'ancienne ministre de l'Environnement des Verts, Carole Dieschbourg, devant la Chambre réunie et en public, à des questions sur cette affaire, la déception devrait se faire sentir. Fidèle à ce qui avait été retenu à l'unanimité à l'époque et qui a été mis en œuvre dans la nouvelle Constitution, les réunions du Parlement pour décider si une enquête doit être autorisée ou si une mise en examen doit avoir lieu restent à huis clos.

Loi sur la responsabilité pénale des ministres La proposition de loi s'inspire de lois équivalentes en Belgique. Elle stipule que les procédures générales s'appliquent également aux ministres et qu'une éventuelle condamnation n'est pas prononcée par la Cour suprême, comme le prévoit actuellement la Constitution, mais, en fonction de la nature, par les tribunaux généraux d'arrondissement en cas de délit ou par la chambre criminelle d'arrondissement en cas de crime. Ainsi, la dualité de la justice pénale reste garantie et il n'y a pas d'exceptions difficilement justifiables lorsque des coauteurs ou des complices sont également accusés. Seul le ministère public, et non une personne civile ou une association, peut demander à la Chambre, avec la documentation correspondante, que des investigations soient menées. La Chambre vote alors secrètement sur l'autorisation, car comme dans toute autre procédure d'enquête, la présomption d'innocence et le secret de l'enquête s'appliquent - tout le reste est contraire au principe d'égalité devant la loi. Toute déclaration publique d'un député pourrait entraîner une condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme, peut-on lire dans l'exposé des motifs de la loi. La Chambre décide alors, sur la base du rapport d'enquête transmis par le parquet général et de l'avis motivé de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, en séance secrète, s'il y a lieu d'engager des poursuites et renvoie le dossier au parquet général.



