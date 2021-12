Quels prénoms sont à la mode ? Les données du service de l'état civil de la capitale montrent que les parents plébiscitent toujours les prénoms courts.

Les prénoms les plus donnés en 2021 dans la capitale

(tb avec Glenn SCHWALLER) Quel prénom donner à son enfant ? Un vrai casse-tête pour certains parents, une évidence pour d'autres. Emma, Mia, Sofia et Eva. Tels sont en tout cas les prénoms les plus populaires pour les filles à Luxembourg-Ville en 2021. C'est ce que révèlent les données du service de l'état civil de la capitale. Celui-ci compte chaque année le plus grand nombre de naissances dans le pays.

Ces préférences n'ont pas changé par rapport à l'année précédente. Déjà en 2020, les prénoms Sofia et Eva se trouvaient en tête du classement. Et le prénom Emma a également la cote depuis quelques années au Grand-Duché.

Pour les garçons, les parents ont le plus souvent choisi de les appeler Noah, Louis et Liam ou encore les deux variantes Luca et Lucas. Pas de grande rupture non plus par rapport à l'année précédente. En 2020 déjà, les prénoms Liam et Louis avaient réussi à se hisser en tête du classement. Dans ce dernier figuraient également ceux de Gabriel, Leo et Felix, qui ont quelque peu reculé dans le classement de cette année.

Tant chez les garçons que chez les filles, il est frappant de constater que les prénoms courts sont toujours à la mode. Mais comme particularité que ceux des filles se terminent avec la lettre A et que les prénoms masculins commencent avec un L.

Déclarer le nouveau-né à la commune

Du côté des deux autres villes disposant d'une maternité, aucune donnée n'est disponible. A Esch-sur-Alzette, il n'y a pas de programme d'enregistrement des prénoms de naissance, comme on le dit officiellement. Par conséquent, les prénoms des nouveau-nés ne peuvent pas non plus être enregistrés systématiquement. A Ettelbruck également, aucune information sur les prénoms les plus populaires n'a pu être fournie cette semaine suite à une demande du Luxemburger Wort.

La loi stipule que chaque nouveau-né doit être déclaré au bureau d'état civil de la commune dans laquelle la naissance a eu lieu. Le délai est de cinq jours, le jour de l'accouchement n'étant pas pris en compte. Lors de la déclaration, le nom de l'enfant doit également être communiqué.

Plusieurs possibilités pour le nom de famille

Si les parents jouissent d'une grande liberté pour le choix du nom de naissance, ils ont toutefois une grande responsabilité. Car l'enfant portera le prénom toute sa vie. Certaines limites s'appliquent donc pour éviter des noms fantaisistes.

Sur guichet.lu, le portail central de l'administration luxembourgeoise, on peut lire qu'il n'est pas permis de choisir des noms qui nuisent au bien-être de l'enfant ou qui portent atteinte aux droits de tiers. Ainsi, les noms proposés qui sont inventés de toutes pièces, ridicules ou discriminatoires peuvent être refusés par les officiers d'état civil compétents. Il n'est pas possible d'appeler son enfant Satan, par exemple, car cela serait contraire à l'intérêt de l'enfant.

De même, les noms patronymiques peuvent être refusés. Ainsi, le prénom Schmit ne peut pas être attribué à un nouveau-né. Les parents ne sont pas seulement libres de choisir leur prénom, ils disposent également d'une marge de manœuvre limitée pour le choix du nom de famille. Alors qu'auparavant, le nom de famille du père était automatiquement transmis à l'enfant, les parents peuvent choisir depuis 2006 le nom de famille qu'ils souhaitent donner à leur progéniture. L'enfant peut donc prendre aussi bien le nom de famille du père que celui de la mère.

Un tirage au sort en cas de désaccord

En outre, il est également possible d'utiliser les deux noms en même temps. Toutefois, il faut toujours veiller à ce que le nom de famille choisi pour le premier enfant soit également valable pour tous les enfants nés par la suite au sein du couple. En cas de désaccord, un tirage au sort est effectué.

La loi prévoit également qu'en cas de désaccord sur le nom de famille entre les parents, l'enfant portera à la fois le premier nom de famille de son père et celui de sa mère. L'ordre dans lequel les deux noms de famille sont attribués est alors déterminé par un tirage au sort.

Si une personne souhaite changer de nom au cours de sa vie, cela est en principe possible, mais soumis à des conditions strictes. Ainsi, le «demandeur doit prouver l'existence de circonstances exceptionnelles et de motifs légitimes», selon l'expression officielle. La demande doit ensuite être soumise au ministère de la Justice. Celui-ci décide ensuite de l'accepter ou de la refuser.

