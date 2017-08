Par Maurice Fick

Partant du rond-point Glück, il ira à terme jusqu'au nouveau Stade national de football à la Cloche d'Or. Axe central du Ban de Gasperich, le nouveau boulevard Kockelscheuer a officiellement été ouvert ce lundi à la circulation. Les premiers écoliers du nouveau Campus francophone Vauban rentrent le lundi 11 septembre et les premiers logements seront livrés en décembre.

Tom Colabianchi du Service voirie de la Ville de Luxembourg est un homme de parole. Début avril, il avait annoncé la mise en circulation du boulevard Kockelscheuer «à la fin août, début septembre» et depuis 15 heures ce lundi 28 août 2017 -peu après le couper de ruban tricolore par les ministres François Bausch et Etienne Schneider, et l'échevine de Luxembourg en charge de la mobilité, Sam Tanson- c'est chose faite! Les voitures et camions circulent sur le bitume, le marquage tout frais ayant très vite séché en ce lundi caniculaire.

«L'école primaire du Campus francophone va ouvrir. C'est la raison pour laquelle le boulevard devait être terminé!», glisse Sam Tanson.



«Aujourd'hui on inaugure le lot 1» du boulevard, précise le ministre des Infrastructures, François Bausch. La partie ouverte permet aux automobilistes de se rendre du rond-point Glück jusqu'au grand croisement avec le boulevard Raiffeisen qui traverse le Ban du Nord au Sud. A terme, le boulevard long de 1,5 km au total, passera au-dessus de l'autoroute d'Arlon (le pont est en cours de construction) et permettra aux usagers de la route comme du tram, de rejoindre le terminus du tram, le stade de football et un nouveau P&R de 2.000 places.

Pour l'heure, le boulevard «extra large» (41,5 mètres) manque encore de vie et de trace du tram précisément. Au centre du boulevard circuleront bus et tram tandis que 2 voies sont réservées à droite comme à gauche pour la circulation routière. Vélos et piétons sont séparés du trafic par des bandes de verdure.



L'objectif très ambitieux du nouveau boulevard est d'atteindre «un modal split de 40/60 ce qui veut dire que 40% au moins du trafic se fera via les transports publics et la mobilité douce et 60% par voiture. Pour y parvenir nous avons besoin des infrastructures que nous construisons», explique François Bausch en annonçant l'arrivée du tram «à partir de 2021» et l'ouverture de la nouvelle gare de Howald le 10 décembre prochain.

Le boulevard va prendre vie



Quant à la vie humaine, elle ne saurait tarder, le long d'un boulevard qui s'annonce animé à l'avenir. Les cours de récréation de la maternelle et de l'enseignement élémentaire du Campus francophone Vauban vibreront de cris dès le 11 septembre. Les lycéens arriveront à leur tour sur le site au cours du premier trimestre 2018.



La construction du futur siège de Deloitte Luxembourg et de l'îlot A1 le long du nouveau boulevard Kockelscheuer vont bon train.

Photo: Maurice Fick

Pile de l'autre côté du boulevard, «les premiers logements de l'îlot A1 seront livrés à la fin 2017», assure Serge Estgen de Promobe. Les quatre îlots A en cours de construction autour d'une place publique centrale représentent près de 280 logements avec vue sur le futur Parc de Gasperich, qui sera «le plus grand parc de la Ville de Luxembourg», note Sam Tanson.

Egalement le long du nouveau boulevard, les 250 logements des deux tours résidentielles qui surmonteront le futur centre commercial Auchan (projets «Zénith 21 & 23») seront livrés en septembre 2019, juste après l'ouverture du centre commercial «prévu au 2e trimestre 2019», assure Flavio Becca, promoteur du vaste projet. Le projet a pris près de six mois de retard suite à l'accident mortel sur le chantier en novembre 2016 mais fait toujours l'objet de réflexions: «Une réflexion est en cours pour savoir s'il faut y installer un centre médical», fait savoir Flavio Becca.



Tout juste après le rond-point Glück, La sortie 1 de l'A3 sera supprimée le 1er octobre. Le nouveau boulevard Kockelscheuer l'a remplacée sur les plans.

Photo: Maurice Fick

L'ouverture du boulevard Kockelscheuer aura pour conséquence directe, la suppression de la première bretelle de sortie de l'A3 dans le sens Luxembourg-France dès le 1er octobre 2017. Elle fait doublon.





