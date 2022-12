La neige a fait son apparition ce vendredi au Luxembourg. MeteoLux, l'institut météorologique luxembourgeois, annonce un week-end froid.

Météo

Les premiers flocons sont tombés sur le Grand-Duché

Mélodie MOUZON La neige a fait son apparition ce vendredi au Luxembourg. MeteoLux, l'institut météorologique luxembourgeois, annonce un week-end froid.

L'hiver s'est déjà invité au Luxembourg ce vendredi. Les premiers flocons de la saison ont en effet commencé à tomber en fin de matinée en plusieurs endroits du pays. De faibles chutes de neige fondante sont encore possibles jusqu'en soirée, selon les dernières prévisions de MeteoLux, l'institut météorologique national.

Une fine couche de neige pourrait donc se former sur les hauteurs. Attention donc si vous devez circuler dans ces régions durant les prochaines heures. Il devrait cependant faire sec durant la nuit.

On doit ces premiers flocons à un anticyclone sur la Scandinavie qui dirige vers le pays des masses d'air fort humide dans les basses couches.

La neige ne devrait plus faire son apparition ce week-end. MeteoLux annonce un temps sec, fort nuageux samedi mais avec plus d'éclaircies dimanche. Par contre, il va faire froid. De samedi à lundi, les températures minimales attendues fluctueront entre 1 et -1 degré. Les maxima oscilleront entre 2 et 4 degrés.

Pour le retour de la neige, il faudra attendre début de semaine prochaine. Les flocons devraient de nouveau tomber lundi et mardi mais les chutes de neige devraient être de faible intensité.

