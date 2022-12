Samedi, plusieurs citoyens se sont rassemblés pour protester silencieusement contre les travaux d'abattage des arbres. Mais au final, leur action n'a pas abouti.

Malgré une manifestation

Les premiers arbres du Bobësch ont été abattus

Nadine SCHARTZ Samedi, plusieurs citoyens se sont rassemblés pour protester silencieusement contre les travaux d'abattage des arbres. Mais au final, leur action n'a pas abouti.

Malgré de longues protestations, les travaux de déboisement ont commencé jeudi dans le Bobësch. Ce week-end, les travaux ont eu pour la première fois des répercussions sur la circulation. Ainsi, le CR110 entre Sanem et Bascharage est fermé à la circulation jusqu'à ce dimanche soir. Samedi, les opposants au projet se sont à nouveau rendus sur place pour continuer à se battre pour la préservation des arbres centenaires.

Après l'abattage de quelques arbres, haies et arbustes depuis jeudi, d'autres travaux étaient au programme de samedi. C'est dans ce but que Biergerinitiativ Gemeng Suessem, le comité régional du Mouvement écologique et la section natur - an ëmwelt de Sanem avaient lancé un appel à une action de solidarité.

Le CR110 est entièrement fermé à la circulation jusqu'à dimanche soir en raison des travaux. Photo: Claude Piscitelli

«On nous avait promis un déboisement minimal: 45 mètres sur 10 dans le Bobësch, mais cela n'a malheureusement pas été fait. On nous a fait patienter et on veut maintenant déboiser le double de la surface. Le Bobësch va subir une blessure qui doit continuer à être défendue», indique le communiqué. «Bous sommes tristes, mais plus que jamais déterminés à nous engager pour le Bobësch et la zone Natura 2000!» C'est dans cet esprit que plus de 20 personnes se sont donc rassemblées vers 9h ce samedi pour défendre leur cause.

Mais au final, cette action n'a pas vraiment été couronnée de succès. Comme prévu, les travaux d'abattage des arbres ont continué.

La raison qui se cache derrière ces travaux est la pose de conduites de gaz en préparation du réaménagement du CR110. Le chantier, qui doit durer au total jusqu'en mars 2023, a été précédé de longues protestations.

