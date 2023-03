La Maison du Grand-Duc a publié ce mercredi les premiers clichés du deuxième enfant du couple héritier.

Les premières photos officielles du prince François

Après avoir diffusé en vidéo les premières impressions du prince Guillaume après la naissance de son deuxième enfant, la Maison du Grand-Duc a publié ce mercredi les premières photos du prince François, né ce lundi 27 mars à 10h04 à la maternité Grande-Duchesse Charlotte de Luxembourg.

Cinq clichés ont été publiés. Sur quatre d'entre eux, en couleur, on peut voir le deuxième fils du couple héritier se lover dans les mains de son père. Sur la cinquième photo, en noir et blanc, on peut voir le petit prince dans les bras de sa maman la Grande-Duchesse héritière, aux côtés du Grand-Duc héritier.

Photo: StudioByC / Céline Maia

Le nouveau-né, petit frère du prince Charles, mesurait 53 cm pour 3,575 kg à la naissance. Il fait aujourd'hui le bonheur de toute la famille grand-ducale.

Rappelons qu'un registre de félicitations digital a été ouvert sur le site Internet monarchie.lu, mais on pourra également se rendre au poste de garde du palais grand-ducal (rue du Rost) pour le signer, ce jeudi 30 mars de 9h à 12h et de 13h à 17h.



Il est également possible de faire un don en guise de cadeau de naissance sur le compte de la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf (SOS Village d’Enfants Luxembourg). La démarche précise à effectuer est indiquée sur le site de la Cour grand-ducale.

