Un total de 88 bornes de recharge ultra-rapides seront réparties sur 19 stations et aires de service des autoroutes et sur les autres axes principaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Sur le réseau autoroutier du Luxembourg

Les premières bornes de recharge ultra-rapides inaugurées

Depuis quelques années maintenant, le Luxembourg s'efforce d'électrifier son parc automobile. Pour y parvenir, une bonne infrastructure en termes de recharge est plus que nécessaire. C'est ainsi que l'Etat s'était engagé à déployer un maximum de «superchargeurs» au cours des prochaines années dans le but de «sécuriser les utilisateurs qui craignent de ne pouvoir rentrer chez eux avec un faible niveau de batterie» et «offrir un service pour les personnes de transit».

C'est dans ce contexte que ce lundi, François Bausch (déi Gréng), vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et Claude Turmes (déi Gréng), ministre de l’Énergie, ont inauguré les premières bornes de recharge ultra-rapides publiques «SuperChargy» sur le réseau autoroutier du Luxembourg. L'inauguration s'est notamment faite en présence du vice-président exécutif de la Commission européenne, Frans Timmermans, et du Head of Asset Management de Creos Luxembourg, Alex Michels,

«Avec le développement rapide de l’électromobilité, il est primordial que l’infrastructure de charge, que ce soit lente ou rapide, accessible au public ou privée, continue d’accroître dans le même ordre de grandeur que la flotte électrique», indique le communiqué transmis aux rédactions en marge de l'inauguration.

Ces deux premières bornes ont donc été installées sur l'aire de Capellen, près de la frontière belge. Une aire particulièrement fréquentée par les frontaliers mais elle fait également office de point d'arrêt pour de nombreux vacanciers. «Avec la mise en service symbolique de la station «SuperChargy» à l’aire de Capellen et l’équipement en parallèle de l’aire de Capellen en sens inverse et des deux aires de Berchem, le réseau autoroutier luxembourgeois est prêt à accueillir ceux qui traversent le pays en voiture 100% électrique», note le ministère de la Mobilité. «Pour le départ en vacances cet été en voiture électrique, le Luxembourg ne sera donc plus un point vide sur la carte sans bornes rapides qu’il faudra essayer de traverser. Sur chacun de ces sites, 6 bornes de recharge ultra-rapides «SuperChargy», permettant des vitesses de charge jusqu’à 350 kW, sont opérationnelles depuis ce lundi.»

Photo: Chris Karaba

Le vice-Premier ministre François Bausch a précisé lors de l’inauguration que le Luxembourg respecte désormais les critères minimaux de l’obligation prévue pour les États membres de mettre en place des bornes ultra-rapides au moins tous les 60 km.

Une station tous les 20 kilomètres

Avec les initiatives récentes d’acteurs privés, qui ont ouvert des sites de charge ultra-rapides près des échangeurs d’autoroute, on trouve dès aujourd’hui, dans les deux sens de la circulation, sur le réseau transeuropéen de transport routier au Luxembourg en moyenne une station de bornes de charge ultra-rapide tous les 20 km.

Le ministre de l’Énergie, Claude Turmes, s'est également félicité de la mise en service de ces bornes. «Celles-ci correspondent à un autre pas important vers une densification de l’infrastructure de recharge sur tout le territoire national. Je suis particulièrement heureux que toutes les bornes publiques au Luxembourg soient alimentées à 100% par de l’électricité verte. Ainsi, l’essor de l’électromobilité nous aide non seulement à sortir de la dépendance européenne des énergies fossiles russes, mais également à lutter contre le changement climatique.»

Claude Turmes, ministre de l'Energie, et François Bausch, ministre de la Mobilité. Photo: Chris Karaba

Alex Michels, Head of Asset Management de Creos Luxembourg, note de son côté que l’année passée, en 2021, plus de 3,5 mio kWh ont été rechargés sur près de 1.000 stations de recharge du réseau Chargy. «Et rien que pour cette année, le cap des 3 mio kWh vient d’être franchi au mois de juin», a-t-il précisé.

Pour rappel, un total de 88 bornes de recharge ultra-rapide seront réparties sur 19 stations et aires de service des autoroutes et sur les autres axes principaux du Grand-Duché de Luxembourg. Assurée par le gestionnaire de réseau, Creos, l’installation des bornes «SuperChargy» s’étendra sur le territoire luxembourgeois jusqu’en 2023. Le but est de compléter l’offre des autres bornes publiques à courant alternatif «Chargy» permettant des vitesses de charge allant jusqu’à 22 kW et une recharge rapide pour des voyages de longue distance.

