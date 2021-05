Les poulets doivent montrer pattes blanches

Plus une volaille ne peut être importée au Luxembourg sans disposer d'un certificat de santé vétérinaire. Le ministère de l'Agriculture souhaitant ainsi limiter le risque de contamination des élevages par la grippe aviaire.

(pj) Comme si le covid-19 ne suffisait pas, voilà le H5N8 qui frappe aux portes du Grand-Duché. Mais cette fois le virus n'infecterait que les volatiles. Il n'empêche, pour éviter tout risque de contamination au Luxembourg, les services de Romain Schneider (LSAP) viennent de décider qu'un passeport vaccinal était désormais obligatoire pour toute volaille importée au Luxembourg.

Il est vrai que l'actualité de cette autre épidémie se rapproche. «Un cas de grippe aviaire hautement pathogène a été détecté chez un marchand de volailles en Belgique», rappelle ainsi le ministère de l'Agriculture. Fin avril, c'est dans les Ardennes françaises qu'un nouveau foyer d'infection était relevé. En Alsace également, seize communes étaient placées sous surveillance pour surveiller cette épizootie transmissible aussi bien au sein des élevages, basses-cours que pour la population d'oiseaux sauvages.

Un produit d'importation

Jusqu'à présent, indique le ministère de l'Agriculture, le Luxembourg est «resté indemne de ce virus hautement pathogène». D'où cette précaution doublée d'un rappel : il reste strictement interdit d'acheter des volailles à l'étranger et de les rapporter au Grand-Duché sans certificat de santé valable. Document par lequel un vétérinaire officiel certifie l’absence de toute suspicion de maladie des animaux concernés.

Maintenir ce bouclier sanitaire est d'autant plus important qu'il convient de protéger la filière nationale des producteurs de volailles luxembourgeois. Des professionnels qui, chiffres 2019, réussissaient à élever quelque 132.000 poules et poulets (pour 221.000 volailles au total). Pour information, la consommation de volaille par habitant au Grand-Duché est estimée à 20 kg par an, soit un peu moins que la moyenne annuelle européenne qui avoisine les 23 kilos. Mais seulement 1,3% de la consommation totale de volaille au Grand-Duché provient d’une production locale.

