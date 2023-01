Un nouveau comptage des oiseaux a lieu ce week-end. La connaissance des espèces a drastiquement diminué au cours des dernières années. Rares sont ceux qui peuvent encore énumérer plus de quelques oiseaux.

Luxembourg 2 min.

Comptage tout ce week-end

Les populations d'oiseaux diminuent

Mike STEBENS Un nouveau comptage des oiseaux a lieu ce week-end. La connaissance des espèces a drastiquement diminué au cours des dernières années. Rares sont ceux qui peuvent encore énumérer plus de quelques oiseaux.

Ce week-end, natur&ëmwelt appelle à participer au recensement annuel des oiseaux d'hiver. L'objectif prioritaire est que les participants améliorent leurs connaissances sur les oiseaux et apprennent à apprécier les animaux. natur&ëmwelt espère également que la sensibilisation de la population contribuera à une protection plus active des oiseaux.

De nombreuses mouettes retrouvées mortes à Hagondange La préfecture de la Moselle invite la population à la prudence. Des analyses sont en cours afin de déterminer l'origine de ces morts mystérieuses.

17e édition du recensement des oiseaux en hiver

La participation à l'observation des oiseaux, qui en est déjà à sa 17e édition, est un jeu d'enfant. Il suffit de s'asseoir dans son jardin ou sur son balcon pendant une heure au choix ce week-end et de noter tous les oiseaux qui se montrent. Il est avantageux d'avoir une mangeoire dans le jardin, car les oiseaux y sont particulièrement faciles à observer. Pour le comptage, on utilise un formulaire en ligne dans lequel on inscrit l'espèce d'oiseau et le nombre d'individus. Le site web fournit également des photos des 15 espèces d'oiseaux les plus fréquentes autour de la maison et du jardin, comme le merle, le moineau et la mésange bleue.

Les populations d'oiseaux en recul

L'année dernière, plus de 700 personnes ont participé à l'action. Le nombre de participants n'a cessé d'augmenter au fil des années, ce que natur&ëmwelt considère comme un signe que l'action est appréciée.

Les pressions humaines sur la biodiversité sont multiples À quelques instants de la fin de la COP27 sur le climat, le biologiste du LIST Nicolas Titeux souligne la nécessité de lier les solutions contre le changement climatique, à celles contre le déclin de la biodiversité.

En comparaison, la population d'oiseaux poursuit sa tendance à la baisse. Le recensement confirme ainsi les conclusions des enquêtes scientifiques, à savoir que les populations d'oiseaux sont en recul.

Toutefois, le recensement des oiseaux ne peut pas être considéré comme une étude scientifique. Il manque pour cela des données sur des facteurs importants qui ne sont pas contrôlés, comme par exemple le fait que l'espace d'observation se trouve à la périphérie d'un village ou d'une ville, la proximité de la nature et la météo.

Invitation aux classes scolaires

natur&ëmwelt encourage particulièrement les classes à participer à l'action. La participation des élèves est pour l'instant encore modérée. Or, parmi eux, la méconnaissance des espèces d'oiseaux locales est particulièrement répandue. Selon une étude menée par l'université de Munich en 2018, les enfants et les adolescents ne savent plus énumérer que cinq des quinze espèces d'oiseaux chanteurs les plus fréquentes.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.