Alors que la situation sanitaire se stabilise selon le dernier rapport hebdomadaire de la Santé, celle-ci annonce ce vendredi la fermeture de plusieurs centres de vaccination en avril.

Luxembourg 2 min.

Vaccination anti-covid

Les pop-ups fermeront à partir du 16 avril

Thomas BERTHOL Alors que la situation sanitaire se stabilise selon le dernier rapport hebdomadaire de la Santé, celle-ci annonce ce vendredi la fermeture de plusieurs centres de vaccination en avril.

L'opération vaccination anti-covid dans les centres commerciaux lancée fin novembre dernier touche bientôt à sa fin, annonce ce vendredi la Santé. Alors qu'à 13h30, l'allègement des mesures sanitaires sera soumis au vote des députés à la Chambre. Les pop-ups seront fermés après le samedi 16 avril. Celui installé dans la gare centrale Luxembourg depuis le 6 janvier baissera ses rideaux à partir du 15 avril.

Des indicateurs de l'épidémie plus stables que jamais Stabilité, c'est un peu le maître-mot de cette nouvelle rétrospective covid-19 de la Santé, publiée chaque semaine.

Pour accompagner la fermeture des pop-ups, le ministère annonce une reprise des Impfbus au cours du mois d'avril sur des parkings de centres commerciaux, des zones d'activité et lors d'événements divers. A partir du samedi 16 avril à 13h, il ne sera plus possible non plus de recevoir sa piqûre contre le covid dans les centres de vaccination d'Esch-Belval et d'Ettelbruck.



Les personnes qui auront reçu leur première dose de vaccination après le 19 mars dans un de ces deux centres ou dans les pop-ups, pourront se présenter sans rendez-vous au centre de vaccination Victor Hugo, chez un pharmacien ou médecin pour obtenir leur deuxième dose.

Le dernier rapport hebdomadaire de la Santé annonce que 3.838 doses ont été administrées au total pour la semaine du 28 février au 6 mars. Parmi celles-ci, on comptait 451 premières injections, 1.048 deuxièmes doses et 2.339 doses complémentaires. Au Grand-Duché, 470.082 personnes présentent un schéma de vaccination complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de plus de 78% par rapport à la population vaccinable (population âgée de plus de 5 ans).

La liste des médecins généralistes et de tous les spots de vaccination est actualisée de façon continue et peut être consultée à partir du site www.impfen.lu.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.