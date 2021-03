D'ici peu, les deux magasins de la rue Philippe II ouverts à la location par la Ville rouvriront prochainement leurs portes avec de nouvelles enseignes. Ce ne sera pas encore le cas pour celui situé avenue de la Gare.

Les pop-up stores séduisent toujours autant

Marie DEDEBAN

Deux enseignes de vêtements: l'une destinée aux enfants, l'autre proposant des produits recyclés. La rue Philippe II va accueillir deux nouveaux locataires dans ses pop-up stores, a annoncé mercredi Serge Wilmes (CSV), premier échevin de la capitale.

De l'éphémère pour combler les vitrines vides Face à la multiplication des départs de commerces au centre-ville, les responsables de Luxembourg-Ville reprennent en partie la main et multiplient les pop-up stores. Avec comme ambition de redynamiser l'ensemble de la capitale, via la création de nouvelles offres de proximité.

En tout, 70 candidatures ont été déposées pour prendre la suite de « Bricks4Kidz», qui proposait des activités autour des Lego, et de «Botari», plutôt centré sur les objets et vêtements japonais. Situés aux numéros 38 et 40 de l'artère du centre-ville, les enseignes sont disponibles pour un bail compris entre un et six mois.

Lancée en septembre 2019 pour «venir en aide aux commerces de l'hyper-centre et du quartier gare» tout en «redynamisant l'ensemble de la capitale», la formule vise à attirer «les jeunes entrepreneurs qui ont de bonnes idées», assure le premier échevin. Et ce, via des loyers oscillant entre 650 et 2.250 euros selon les profils.

Des prix bas par rapport aux prix du marché destinés à permettre une occupation des espaces commerciaux. Et donc limiter au maximum les vitrines vides au centre-ville, conséquences directes de la crise sanitaire. Une opération qui n'est pas encore accomplie à 100%, à l'image des 200 m2 proposés à la location le long de l'avenue de la Gare, dans les locaux occupés précédemment par Veritas. Un local proposé à la location contre un loyer mensuel compris entre 3.000 et 7.500 euros.

