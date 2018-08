Les ponts supportent quotidiennement la circulation et régulièrement des intempéries. Au Luxembourg, ils sont régulièrement contrôlés par les Ponts et Chaussées.

Les ponts luxembourgeois contrôlés régulièrement

Les ponts supportent quotidiennement la circulation et régulièrement des intempéries. Au Luxembourg, ils sont régulièrement contrôlés par les Ponts et Chaussées.

L'état des ponts luxembourgeois est bon, affirme Roland Fox, directeur de l'administration des Ponts et Chaussées au Luxembourg. Chaque année, des contrôles de routine sont effectués sur les 1.271 ponts du pays, que ce soient de simples petits ouvrages qui enjambent un ruisseau, aux plus imposants viaducs de plus de 100 mètres de long.



Tous les trois ans, les ponts sont soumis à une inspection complète, où la solidité de la structure est vérifiée, afin de déterminer si une maintenance ou des réparations sont nécessaires, poursuit Roland Fox. Les vingt plus gros ouvrages du Luxembourg bénéficient d'une visite décennale supplémentaire.

Ces contrôles sont nécessaires car les ponts sont soumis quotidiennement à des contraintes importantes de charges, mais aussi de conditions météorologiques diverses. En hiver, le sel est corrosif pour l'acier et le béton, des matériaux largement présents sur les ponts. Les joints doivent être soigneusement vérifiés afin que l'eau salée ne s'écoule pas à l'intérieur.

Sur certains axes, les poids lourds sont déviés selon le poids que les ponts peuvent supporter ou non. Les constructions trop vieilles ou considérées comme trop fragiles ont été entièrement reconstruites. Il n'existe pas de pont semblable au viaduc de Gênes qui s'est effondré mardi, souligne Roland Fox. «Le Luxembourg a bien des viaducs à haubans comme à Hespérange, Mamer ou Mersch, mais il s'agit de constructions beaucoup plus modernes et d'un autre type que celle de Gênes», a-t-il ajouté.

Par Sophie Hermes (trad. AF)