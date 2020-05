Tandis que les militaires luxembourgeois veillent à la distribution des masques aux frontaliers, les soldats du feu du CGDIS sont eux mobilisés pour distribuer 27 millions de protections sur l'ensemble du pays.

Les pompiers sur le front de la distribution

Mission accomplie et en moins d'une semaine. Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) peut souffler : il n'a pas échoué dans la mission confiée par le gouvernement. Chacune des 102 communes a bien reçu la seconde vague de 50 masques désormais à disposition pour chaque résident de plus de 16 ans.

Plus habitués à venir en aide aux blessés et à éteindre les incendies, les pompiers du CGDIS ont agi avec la même organisation et rapidité qu'en mission. Le week-end dernier, les équipes se sont retrouvées pour assurer le dispatching exact des besoins. Et la tâche n'était pas mince puisqu'elle concernait 27 millions de masques à diviser en fonction de la taille des communes, de la plus petite (Saeul et ses quelque 800 âmes) à la plus grande (Luxembourg, 122.000 habitants). De quoi mobiliser le personnel du Centre de Soutien Logistique et des pompiers des quatre zones de secours du pays.

Quatre zones, c'est aussi le choix qui a été délimité pour délivrer la marchandise dès le début de cette semaine. Dix véhicules et 40 volontaires et professionnels assurant la tournée générale de masques et la livraison dans chaque administration communale. Désormais, la centaine de centres d’Incendie et de Secours du pays se tient à disposition des élus si besoin d'un renfort à compter du 25 mai.

Date à partir de laquelle elles pourront débuter la distribution habitant par habitant... une fois organisée la rentrée du fondamental. Seulement, cette fois, au vu du conditionnement par paquet de 50 pièces, pas question d'organiser une distribution par boite aux lettres, il faudra certainement mettre en place des points de retrait sur l'ensemble du territoire. Après tout, l'armée donne déjà l'exemple avec ses 12 drive-in ouverts pour offrir ces mêmes protections aux salariés frontaliers.

