Fondée en 2021, l'asbl Break the Cycle Luxembourg (BTCL) lance, ce mois-ci, un programme de lutte contre les violences au sein des foyers à destination des secouristes du pays.

Action et prévention

Les pompiers prêts à combattre les violences domestiques

Anne-Sophie DE NANTEUIL Fondée en 2021, l'asbl Break the Cycle Luxembourg (BTCL) lance, ce mois-ci, un programme de lutte contre les violences au sein des foyers à destination des secouristes du pays.

Comment faire face aux violences domestiques ? Si les pompiers sont nombreux à devoir intervenir dans ce type de situations, rares sont en revanche ceux à savoir comment s'y prendre. C'est donc pour répondre à cette problématique que la toute jeune asbl Break the Cycle Luxembourg (BTCL) lance, ce mois-ci, un projet-pilote baptisé «former les formateurs».



Soutenue et financée par le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes (MEGA), l'initiative vise ainsi à sensibiliser les secouristes du pays aux violences au sein des foyers. Mais au-delà de la simple information, cette formation entend également leur donner les clefs pour «reconnaître la violence, apprendre à réagir, et faire évoluer les choses», détaille la présidente de l'association Ioanna Bagia.

Ioanna Bagia, présidente de l'asbl Break the Cycle Luxembourg. Photo: D. R.

Et si l'asbl a souhaité se tourner vers les soldats du feu, ce choix n'a rien d'anodin. «Ce sont souvent les premiers sur place», note-t-elle avant d'ajouter qu'il s'agit d'un groupe «avec de grandes valeurs d'entraide et de service».

Bénéficiant d'un important capital sympathie auprès de la population, les pompiers sont par ailleurs «souvent invités à passer la porte». Au sein du foyer, ils peuvent alors «ouvrir le dialogue», précise la juriste de formation. Parfois, poursuit-elle, cela peut avoir «un impact important».

Au total, neuf centres d'incendie et de secours (CIS), situés au nord et à l’est du pays, ont été sélectionnés afin de participer à la formation durant les mois de septembre et octobre. «Une centaine» de pompiers - qu'ils soient professionnels ou volontaires - ont d'ores et déjà suivi le module de six heures au CIS de Junglinster. A terme, ils devraient être «200 à 250 hommes et femmes» à participer, précise Ioanna Bagia.

S'il est encore bien trop tôt pour faire un bilan, la présidente de l'association ne cache néanmoins pas ses ambitions. Dans les mois à venir, elle souhaiterait ainsi se tourner vers d'autres groupes «à qui une victime pourrait parler». A savoir, les professionnels de santé, les organismes travaillant avec les enfants, l'armée et «peut-être aussi des groupes plus atypiques», comme les prêtres.

Pour rappel, si les violences domestiques ont légèrement baissé en 2021, elles restent la cause de 917 interventions policières. Dans 249 cas, une expulsion a même été prononcée. L'an passé, pas moins de 1.697 victimes de violences ont par ailleurs été signalées lors de ces interventions.





Qui contacter en cas d'urgence ? Les victimes de violence peuvent contacter la police à tout moment en appelant le 113. Une helpline dédiée est également joignable au numéro 2060 1060 sept jours sur sept, de 12 à 20 heures. En ligne, le site violence.lu rassemble par ailleurs une liste de contacts ainsi que des conseils pratiques pour obtenir de l’aide ou soutenir un proche concerné.

