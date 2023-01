99 interventions de secours à personnes ont eu lieu.

Au Luxembourg

Les secours fortement sollicités la nuit du Nouvel An

Pascal MITTELBERGER 99 interventions de secours à personnes ont eu lieu.

(pam) - Ce dimanche 1er janvier, le CGDIS a dressé un bilan des interventions de la nuit du Nouvel An, toujours très agitée pour les pompiers et les secours. Le passage de 2022 à 2023 ne déroge pas à la règle.

Ainsi, entre 20h samedi soir et 5h dimanche matin, 337 appels ont abouti au 112. Il y a eu «99 interventions de secours à personnes, dont une blessure peut être liée à un feu d'artifice», précise le CGDIS.

Accident de la route près d'Ettelbruck

Par ailleurs, un dispositif conséquent a été déployé samedi vers 17h30 sur la voie express B7 entre Ettelbruck et Ingeldorf pour une voiture renversée. Deux personnes ont été blessées dans l'accident.

Les pompiers sont aussi intervenus à deux reprises dans la capitale pour une odeur de fumée, d'abord dans un hôtel de l'avenue de la Gare (20h24) puis dans un autre immeuble du boulevard Royal (22h00).

Ils ont aussi éteint des feux de poubelle à Belvaux (23h15), Olm (1h27) et Tarchamps (1h59), et maîtrisé un incendie dans un pré à Bettange-sur-Mess (0h40) et l'incendie d'une haie à Dudelange (2h29).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.