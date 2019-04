Raymond Guidat, directeur de la planification et de la prévention du CGDIS, à Luxembourg, revient sur les conditions compliquées dans lesquelles les hommes du feu sont intervenus lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et comment les technologies modernes ont aidé les sauveteurs.

«Les pompiers de Paris ont fait un travail remarquable»

L'incendie survenu au coeur de Notre-Dame de Paris ne laisse pas indifférent. Surtout pas un pompier, expérimenté de surcroît comme l'est Raymond Guidat. Né en France, l'actuel responsable de la planification et de la prévention du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) se révèle être particulièrement impacté, puisqu'il a débuté sa carrière à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au début des années 1990.

Colonel Guidat, comment combattre un gros incendie comme celui de Notre-Dame ?

La difficulté tenait bien entendu à l'architecture du bâtiment qui est très haut, très difficile d'accès car il n'a pas été construit avec les normes actuelles de prévention contre les incendies. Mais aussi à la nécessité de protéger les oeuvres présentes à l'intérieur du bâtiment. Cela nécessite donc beaucoup de moyens aériens, des grandes échelles ou des bras élévateurs. Cela prend beaucoup de temps pour mettre tout ce dispositif en place et pour qu'il soit efficace.

Il a fallu un certain temps aux pompiers pour parvenir à vaincre les flammes. Comment expliquez-vous cet état de fait ?

L'accès au lieu de l'incendie étant tellement difficile, il a fallu d'abord apporter des échelles pivotantes, du matériel de levage et une énorme quantité d'eau (l'eau était pompée de la Seine voisine à l'aide de petits bateaux, ndlr). Dans ces conditions, cela prend un certain temps avant que l'opération n'atteigne son plein effet sur une telle surface.

Compte tenu de la complexité de la tâche, les pompiers impliqués ont accompli un travail remarquable. Ils avaient maîtrisé l'énorme incendie en l'espace de quatre à six heures environ, l'empêchant de se propager davantage.

Pour éteindre le feu, les pompiers ont utilisé l'eau de la Seine via un lourd dispositif technique. Photo: AFP

Aurait-il été possible de sauver la charpente en bois de chêne, vieille de 800 ans ?

Compte tenu de l'âge du bâtiment et de sa construction, il est extrêmement difficile de mettre en place des mesures qui permettent d'éviter un embrasement total. Il aurait fallu être présent au moment où le feu est parti pour pouvoir l'éteindre rapidement. Il existe un adage qui dit que globalement pour éteindre un incendie dans les dix premières secondes, il faut un verre d'eau. Ensuite, il faut un saut d'eau dans la première minute et au-delà il vous faut un camion d'intervention des pompiers. C'est donc très difficile dans un tel bâtiment, à moins d'avoir des gens en permanence sur place.

Le président américain Donald Trump a suggéré sur Twitter l'utilisation de Canadair. Cette idée est-elle plausible ?

C'est totalement irréaliste. D'une part, car il faut que l'avion puisse voler relativement bas pour pouvoir attaquer le feu et larguer l'eau de manière efficace, ce qui est extrêmement difficile en milieu urbain. Et d'autre part, les conséquences d'une telle approche auraient été certainement plus catastrophiques quand vous larguez entre huit à dix tonnes d'eau, ce poids va plus détruire le bâtiment que le préserver. Alors que l'objectif était de le préserver.

Raymond Guidat est directeur de la stratégie opérationnelle du Corps grand-ducal d'incendie et de secours du Luxembourg (CGDIS) depuis 2018. Photo: Collection privée

Environ 400 pompiers ont combattu l'incendie. A quels dangers vos collègues parisiens ont-ils dû faire face ?

Il y avait bien sûr un risque d'effondrement d'éléments de la charpente, la chute de débris sur le sol ou une pluie de plomb fondu en provenance du toit. Raisons pour lesquelles les pompiers ont essayé d'éteindre la plus grande partie de l'incendie de l'extérieur. Mais certains sapeurs-pompiers ont aussi dû entrer assez tôt dans l'intérieur, pour sortir divers objets de valeur par exemple.

Un robot a également été utilisé dans la nef. Pouvez-vous expliquer le but de cette procédure ?

Le robot répond à plusieurs objectifs. Tout d'abord d'évaluer la température à l'intérieur du bâtiment, mais aussi d'agir puisqu'il est équipé d'une lance à eau. Cela lui permet d'attaquer l'incendie au plus près sans exposer des pompiers via des commandes effectuées depuis l'extérieur.

Les forces luxembourgeoises disposent-elles d'un tel engin pour faire face à un tel incendie ?

Pour l'instant, nous ne disposons pas d'un tel robot. Depuis la création du CGDIS, tous les services de secours sont regroupés et va être mis en œuvre prochainement tout un dispositif d'étude et de planification qui va permettre d'identifier les sites à risques et de préparer les mesures de protection et les mesures opérationnelles à mettre en oeuvre. Mais il faut reconnaître que nous n'avons pas encore atteint le niveau des pompiers parisiens.

Quelles sont désormais les prochaines étapes pour le site dévasté ?

Les experts vont d'abord examiner le bâtiment et prendre des mesures de protection. Ce n'est qu'alors que la reconstruction et la rénovation de la toiture pourront commencer.