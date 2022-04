Le soulagement est de mise chez la classe politique luxembourgeoise. Certains responsables ont fait part de leurs émotions sur les réseaux sociaux, suite aux résultats du second tour de l'élection présidentielle française.

Election présidentielle française

Les politiques luxembourgeois saluent la réélection de Macron

«Et un, et deux, et cinq ans de plus!» Sur le Champ-de-Mars, une foule galvanisée scande des slogans en l'honneur de la réélection du président sortant, Emmanuel Macron, pendant qu'il s'apprête à faire son discours. Des chants qui semblent trouver un écho, près de 400km plus loin, au Luxembourg, où les responsables politiques se sont, semble-t-il unanimement, réjouis de la victoire de l'homme politique français face à sa rivale, Marine Le Pen.

Xavier Bettel (DP) semble avoir préparé son tweet. Le message, posté à 20h pétantes, heure de publication des premières estimations officielles dans les médias français, salue un «collègue et ami». Le Premier ministre luxembourgeois avait personnellement affiché son soutien au président sortant lors d'une réunion publique organisée à Strasbourg. Ce dimanche 24 avril, Xavier Bettel se dit «Heureux de pouvoir continuer à travailler avec Emmanuel Macron», soulignant les «valeurs démocratiques» du candidat, ainsi que le «projet européen commun» qui les lie.

L'Europe, c'est bien un des arguments qui fait pencher la balance en faveur de Macron dans le cœur des politiques luxembourgeois, à en croire leurs tweets postés au cours de la soirée. La présidente du parti DP, Corinne Cahen, a ainsi laissé échapper un «ouf» sur le réseau social, suivi du message «Vive l'Europe, vive la démocratie».

«De nombreux défis attendent Macron»

«Le gagnant de ce soir est L'EUROPE», s'est pour sa part fendu Yves Cruchten, le chef du groupe parlementaire LSAP. Il y a quelques jours, le député avait indiqué que Marine Le Pen pouvait changer autant de fois le nom de son parti, mais que «derrière la façade ça reste toujours la même chose».



Ce «ouf» de soulagement qu'a poussé Corinne Cahen a également été entendu du côté de la députée Djuna Bernard (Déi Gréng). La parlementaire a indiqué sur Twitter être soulagée par les résultats des présidentielles, même si «Le pourcentage d'électeurs de Le Pen est néanmoins inquiétant». Aux yeux de la femme politique, ce sont désormais de «nombreux défis» qui attendent le président réélu.

«Soulagement. Quand même», concède également Nathalie Oberweis (déi Lénk). «Mais désillusion aussi», complète la députée. Un positionnement qui n'étonne guère, de la part de l'élue de gauche. Pour rappel, quelques jours avant le second tour, l'ancien député David Wagner (Déi Lenk) avait pour sa part indiqué qu'il aurait, sans grande conviction, voté pour Emmanuel Macron.



Enfin le député Pirate Sven Clement a qualifié les premières estimations de résultats de ce second tour de l'élection présidentielle comme étant «Un vote de raison mais pas de cœur».

