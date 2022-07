La Conférence des présidents a débattu ce mercredi de la loi d'application de la procédure concernant les ministres qui doivent être entendus par le parquet.

Responsabilité pénale des ministres

Les points à clarifier pour régler l'affaire Dieschbourg

Annette WELSCH La Conférence des présidents a débattu ce mercredi de la loi d'application de la procédure concernant les ministres qui doivent être entendus par le parquet.

L'ancienne ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) a démissionné en avril, lorsque le parquet a transmis à la Chambre son dossier d'instruction dans l'affaire dite de «l'abri de jardin». Elle voulait ainsi ouvrir la voie pour pouvoir être interrogée par la justice sur son rôle dans cette affaire. Mais ce n'est pas si simple. En effet, en l'état actuel de la Constitution, c'est au Parlement qu'il revient de décider de la mise en accusation d'un ministre, alors que la loi prévue par la Constitution et régissant la procédure n'a jamais été déposée.

Le Parlement va élaborer une loi d'application Les représentants de la majorité ont décidé d'élaborer une loi qui réglemente les procédures. De quoi retarder l'audition de l'ex-ministre.

Après de longues tergiversations et l'intervention d'experts en droit constitutionnel, la Conférence des présidents et le Bureau de la Chambre ont décidé d'adopter une telle loi. Bien que la partie de la réforme constitutionnelle déjà adoptée en première lecture supprime la réglementation et place les procédures relatives aux actes commis par des ministres ou anciens ministres dans les seules mains de la justice. Elle sera prochainement adoptée en deuxième lecture et entrera en vigueur six mois plus tard.

Remettre l'enquête entre les mains de la justice

Mi-juin, Patrick Kinsch, juriste indépendant et expert en droit pénal et constitutionnel, a été chargé d'élaborer, en collaboration avec le service scientifique de la Chambre, un texte de procédure sur la manière de procéder dans le respect des droits de l'Homme et des principes de l'Etat de droit, notamment la séparation des pouvoirs. Car tous sont d'accord pour dire que le pouvoir législatif ne peut pas jouer le rôle du pouvoir judiciaire.

Mercredi, la Conférence des présidents et le Bureau de la Chambre ont discuté du texte, qui comprend une douzaine d'articles. Patrick Kinsch était présent, ainsi que le professeur Luc Heuschling, spécialiste du droit constitutionnel à l'Uni.lu, et la juriste du service scientifique de la Chambre, qui ont largement contribué à l'élaboration du projet de loi.

Leçon académique sur le dossier Dieschbourg L'expert en droit constitutionnel Luc Heuschling a été entendu par le bureau du Parlement sur la suite de la procédure dans l'affaire de l'ancienne ministre de l'Environnement.

Il y est prévu que le Parlement, en réponse à une demande officielle du ministère public de décider d'une mise en accusation, adopte une résolution par laquelle il remet l'enquête entre les mains de la justice. Il s'agira ensuite de décider, sur la base de l'enquête, s'il y a lieu d'engager des poursuites. Pour pouvoir adopter la résolution, il faut toutefois que la loi soit en vigueur, sinon il n'y a pas de base légale.

Droit de poser des questions ou non?

Il n'y a pas encore eu d'accord pour déposer officiellement la loi afin que le Conseil d'Etat puisse s'en occuper. «Tout d'abord, tous les députés doivent encore pouvoir l'examiner en détail», a déclaré la coprésidente du groupe CSV, Martine Hansen, en réponse à une question. «Il faut encore clarifier si nous, les députés, avons le droit de pouvoir poser des questions à la ministre ou de les poser à la justice si l'enquête laisse encore des questions en suspens. Cela n'est pas prévu dans le texte de loi, alors que nous sommes censés décider en toute connaissance de cause s'il y a lieu d'engager des poursuites.»

Les coulisses de la démission de Carole Dieschbourg Le vice-Premier ministre François Bausch est revenu ce lundi dans un entretien accordé à nos confrères du Tageblatt sur les raisons et moment-clés qui ont poussé l'ancienne ministre Carole Dieschbourg à démissionner.

Elle pourrait imaginer que ce droit soit inscrit dans la résolution. «Les députés doivent en principe avoir le droit de pouvoir poser des questions, car ce sont eux qui portent la responsabilité de porter plainte“. Pour la cheffe de groupe des Verts, c'est un no-go constitutionnel. „Le Parlement ne doit pas poser de questions, sinon elle viole le principe de la séparation des pouvoirs», affirme Josée Lorsché en se référant aux déclarations des constitutionnalistes.

La convention des droits de l'homme est supérieure à la Constitution

Cela violerait également le principe de l'égalité des armes et les droits fondamentaux de Carole Dieschbourg, qui lui sont conférés par les conventions internationales sur les droits de l'homme. Et celles-ci sont supérieures à la constitution d'un pays. Il reste encore la possibilité de poser des questions en son nom propre, en tant que personne privée, auprès de la justice. Mais comment réagira-t-on si quelqu'un veut s'immiscer de cette manière dans une procédure ?

En tout cas, le temps presse, car la Chambre des députés doit réagir dans un délai raisonnable au dossier transmis par le ministère public. Sinon, cela porterait également atteinte aux droits de l'ancienne ministre de l'Environnement. Le bras de fer autour de la loi d'application se poursuit maintenant lundi 18 juillet au bureau de la Chambre.

