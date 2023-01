Entre novembre et décembre 2022, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 7,8%. Une hausse qui concerne majoritairement les personnes de plus de 45 ans.

Luxembourg 2 min.

Social

Les plus de 45 ans font grimper le nombre de chômeurs

Laura BANNIER Entre novembre et décembre 2022, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 7,8%. Une hausse qui concerne majoritairement les personnes de plus de 45 ans.

1.138 personnes. C'est le nombre de demandeurs d'emploi supplémentaires que comptait le Luxembourg au 31 décembre 2022, par rapport au mois de novembre dernier. Cette hausse de 7,8% porte le nombre total de chômeurs à 15.760, révèle l'agence pour le développement de l'emploi, ce vendredi 20 janvier.

Voici où 1.400 emplois bien rémunérés sont disponibles En matière de "private equity", une histoire à succès se dessine, comme celle que le Grand-Duché a écrite avec les fonds d'investissement.

Cette augmentation concerne majoritairement les personnes de plus de 45 ans. Ces dernières étaient les plus nombreuses à être inscrites à l'Adem à la fin de l'année 2022. Au total, 6.837 inscrits étaient âgés de 45 ans ou plus, soit 548 de plus qu'au mois de novembre. À titre de comparaison, 3.044 demandeurs d'emploi de moins de 30 ans étaient inscrits à l'Adem au 31 décembre, et 5.976 personnes âgées entre 30-44 ans.

Beaucoup moins d'offres d'emploi

Si l'on compare ces statistiques à celles du mois de décembre 2021, la tendance est tout de même à la baisse. Au 31 décembre 2022, l'Adem comptait 643 inscrits en moins qu'à la même date un an plus tôt, soit une baisse de 3,9% sur un an. Le taux de chômage calculé par le Statec s'établit pour sa part à 4,8%.

Autre baisse notée par l'Adem, celle du nombre de nouvelles inscriptions. Au cours du mois de décembre, 2.182 résidents ont effectué cette démarche, ce qui correspond à une baisse de 78 personnes (3,5%) par rapport au mois de décembre 2021. À noter que ces nouvelles inscriptions comprennent 87 inscriptions de réfugiés ukrainiens, bénéficiaires d'une mesure de protection temporaire.

Le chômage long concerne un nouvel inscrit sur six Malgré une baisse du phénomène, le chômage de longue durée touche toujours 46% des demandeurs d'emploi résidents disponibles, selon une étude du ministère du Travail.

Le nombre de demandeurs d'emploi dont la durée d'inscription est supérieure à 12 mois est en net recul sur un an, enregistrant une baisse de -18%. Cependant, les chômeurs longue durée sont 495 de plus qu'au mois de novembre 2022.

Une diminution moins réjouissante a également été constatée par l'Adem. Il s'agit de celle du nombre d'offres d'emploi postées au cours du mois de décembre. Ces dernières sont en chute libre. Lors du dernier mois de l'année 2022, 2.679 postes vacants ont été déclarés par les employeurs luxembourgeois, soit une baisse de 17,8% par rapport à décembre 2021.

Au total, 10.925 postes étaient disponibles au Luxembourg au 31 décembre 2022, ce qui constitue tout de même une progression de 6,9% sur un an. Parmi les métiers les plus fréquemment recherchés par les entreprises du pays, le développement informatique se retrouve en première position (151 offres), suivi par la comptabilité (126 offres) et le secrétariat (100 offres).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.