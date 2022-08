Les plus belles photos de la journée des Reines

A l'occasion de la journée des Reines, il régnait jeudi une ambiance royale sur le Glacis. Cliquez sur notre galerie de photos.

Glenn SCHWALLER

C'est un spectacle royal qui s'est offert aux visiteurs de la Schueberfouer jeudi après-midi : des couronnes scintillantes, des écharpes et des robes nobles à perte de vue.

Pour la «journée des Reines», des reines du vin, de la bière et de beauté sont venues de toute la Grande Région et ont fait le tour de la fête populaire par un beau temps estival. Les reines du vin de Luxembourg, de Trèves ainsi que de Longuich étaient entre autres de la partie, tout comme la reine de la bière sarroise et la reine des roses de Mondorf.

La journée des Reines a été introduite en l'an 2000 et fait, depuis, partie du programme fixe de la Schueberfouer.

