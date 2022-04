Quatre ans après l'adoption de la nouvelle loi sur le bien-être animal, où en est-on? La responsable du service nous fait le point.

Malgré la nouvelle loi

«Les plaintes pour maltraitance animale sont en hausse»

Simon Laurent MARTIN Quatre ans après l'adoption de la nouvelle loi sur le bien-être animal, où en est-on? La responsable du service nous fait le point.

En juin 2018, le Luxembourg pouvait se targuer d'être à la pointe du bien-être animal en adoptant une nouvelle loi révolutionnaire en la matière. Ce projet de loi pour la protection des animaux, adopté à l'époque par les 60 députés, avait pour objectif de mieux protéger ceux-ci tout en garantissant leur dignité, leur sécurité ainsi que leur bien-être et ce, à tout moment de leur vie.

Cette loi, qui n'avait plus bougé depuis les années 80, renforçait notamment l’interdiction de tuer ou de faire tuer un animal inutilement ou encore l'obligation de porter secours à un animal souffrant, blessé ou en danger. La mise à mort d’un animal ne pouvait également se faire désormais qu’après étourdissement, sauf pour la chasse et la pêche récréative. Par ailleurs, certaines espèces ne peuvent être détenues après autorisation ministérielle dont certains NAC (nouveaux animaux de compagnie).

Une actualisation importante

Près de quatre ans plus tard, où en est-on avec cette nouvelle loi? Est-elle correctement appliquée et surtout, a-t-elle eu un effet positif pour nos amis à quatre pattes? Le Dr. Bérit Majeres est vétérinaire et, depuis mars 2020, responsable du bien-être animal pour l’administration des services vétérinaires du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du Luxembourg.

Elle explique qu'il était très important que cette loi soit actualisée. «Je suis convaincue que cela a fait une différence et que celle-ci sera encore davantage marquée à l'avenir grâce notamment à l'introduction des sanctions. Ainsi, un inspecteur vétérinaire pourra directement rédiger un procès-verbal pour des violations mineures de la loi sur la protection des animaux, comme dans des cas d'infraction au Code de la route», explique la vétérinaire.

Malgré cette loi à l'avant-garde européenne, cela n'a pas empêché la vétérinaire de constater de graves cas de maltraitance depuis son entrée en fonction. «Il y a effectivement des négligences qu'on constate. Il est toutefois important de préciser que bien souvent, ce n'est pas seulement un problème animal, mais aussi un problème humain. Cela dit, depuis que je suis arrivée, j'ai constaté une hausse des plaintes concernant des maltraitances animales pour l'année 2020 et malheureusement, c'est bien souvent justifié. Les chiffres étaient plus stables en 2021».

Des plaintes en hausse donc qui concernent généralement les plus petits animaux domestiques comme les chiens et les chats mais également les nouveaux animaux de compagnie (NAC) selon la vétérinaire. «En général il s’agit de situations pas trop graves mais nécessitant pourtant une amélioration. Et puis, dans certains cas, il y a aussi des dénonciations qui sont faites par des voisins qui ne s'entendent pas, relevant de conflits privés. Il faut donc faire la part des choses.»

Une méconnaissance de la loi

Cette hausse des plaintes se traduit-elle donc forcément par une hausse de la maltraitance animale? «Je ne dirais pas qu'il y a une augmentation de la violence mais il y avait par exemple plusieurs cas d'animaux détenus dans des cages ou dehors sans abri adéquat pour se protéger de conditions météorologiques défavorables au bien-être animal ou encore des chiens qui sont tenus avec des laisses qui ne sont pas assez longues. En réalité, la majeure partie des problèmes concerne une méconnaissance de la loi par les propriétaires.»

Quoi qu'il en soit, les agents du service du bien-être animal mettent toujours un point d'honneur à aller vérifier de leurs propres yeux une situation dénoncée. «Lorsqu'une personne se plaint auprès de notre service avec suffisamment d'informations en nous donnant avant tout l’endroit exact où se trouve l’animal et si possible d'autres données quant au (propriétaire, des photos), nous pouvons intervenir. Nous contactons ensuite les personnes concernées ou bien la plupart du temps, on se rend sur place. Là, on se fait une idée de la gravité de la situation. Un échange se fait avec le propriétaire puis un suivi se met en place. Si celui-ci n'est pas respecté, il est possible de prendre des mesures supplémentaires. Quoi qu'il en soit, on passe toujours par le dialogue, sauf dans des cas où les animaux sont en danger de mort mais ce n'est pas encore arrivé depuis que j'ai pris mes nouvelles fonctions.»

Une meilleure sensibilisation

«Certes, le dialogue n'est pas toujours facile avec les propriétaires car il y a beaucoup d'émotionnel qui rentre en jeu mais d'une manière générale, on parvient à régler les problèmes avec diplomatie», assure Bérit Majeres, qui remarque une hausse de la sensibilisation sur le bien-être animal. «Je pense que les gens sont déjà beaucoup plus informés qu'auparavant et font déjà beaucoup plus attention. Néanmoins, il y a encore un certain travail à faire auprès des personnes qui ne reconnaissent pas la valeur de l'animal en tant qu'être vivant.»

