Un nombre de personnes rassurant et une circulation maîtrisée : le premier jour de l'obligation de réservation pour profiter des plages du nord du pays s'est déroulé sans problème ce week-end.

Les plages du «Stausee» sous contrôle

(ASdN avec John Lamberty) - Les plages bondées pourraient-elles n'être qu'un mauvais souvenir ? Alors que leur accès est désormais restreint, à Insenborn et Lultzhausen, les plages sont restées bien en dessous du nombre maximum de personnes autorisées samedi.

Un afflux limité qui n'a pas manqué de satisfaire les quelques personnes présentes ayant réservé une place. «C'est agréable et quelque part aussi rassurant de voir que les plages ne sont pas surchargées», témoigne Maximilien, un résident de la capitale venu se baigner avec ses amis. Un avis partagé par Micky de Rameldange, qui est venue faire du kayak en famille : «Dimanche dernier, c'était l'horreur et même insupportable», commente-t-elle avant d'ajouter «sans le système de réservation et la limitation du nombre d'invités, nous ne serions certainement pas ici aujourd'hui».

Un nombre restreint de personnes qui s'explique aussi par le fait que tout le monde ne semble pas au courant de la nouvelle nécessité de réserver les places pour accéder aux plages de baignade le week-end. Sur la route d'accès à la plage du Baech, près d'Insenborn, les services de la sécurité ont dû refouler près de la moitié des visiteurs samedi, car ils étaient manifestement arrivés sans réserver.

Sur les rives du lac, les groupes n'ont donc guère eu de problèmes pour garder leurs distances avec leurs voisins. Et les smartphones avec les bons de réservation ont également été rapidement sortis lors des contrôles sélectifs effectués par les équipes de sécurité.

En visite aux abords du lac de la Haute-Sûre samedi, Henri Kox (Déi Gréng) s'est félicité de la «bonne coopération» entre l'administration communale et la police. Le nouveau ministre de la Sécurité intérieure a cependant réitéré les paroles de son prédécesseur François Bausch sur une stricte répartition des tâches. Les sociétés de gardiennage privées, a-t-il ainsi rappelé, sont uniquement habilitées à contrôler les tickets d’entrée et non à effectuer les missions de police.

