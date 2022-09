Une eau plus fraîche, des heures d'ouverture plus courtes: les piscines luxembourgeoises entendent bien économiser de l'énergie. Mais toutes les installations n'ont pas encore adopté de mesures.

Les piscines redoublent d'efforts pour économiser de l'énergie

Glenn SCHWALLER

L'hiver approche, mais la crise énergétique touche déjà le Luxembourg de plein fouet. Économiser l'énergie, tel est le mot d'ordre du moment. Le secteur des loisirs n'est pas épargné, y compris les nombreux parcs aquatiques du pays. Les visiteurs devront faire face à plusieurs évolutions dans les mois à venir. Alors que certaines piscines se sont montrées plutôt timides jusqu'à présent, d'autres ont déjà adopté des mesures d'économie d'énergie de grande envergure.

C'est le cas par exemple dans la capitale. Dans ses piscines, la température de l'eau sera abaissée, comme cela a été annoncé mercredi lors de la présentation d'un ensemble de mesures de grande envergure. Concrètement, cela signifie que la température dans les bassins des nageurs sera comprise entre 26,5 et 27 degrés Celsius, au lieu de 27,5 et 29 degrés actuellement. Dans le bassin des non-nageurs, la température de l'eau sera également abaissée, et passera de 31 à 29 degrés.

À la Coque, au Kirchberg, on réfléchit présentement à d'autres étapes, mais aucune mesure concrète n'a encore été décidée. «Plusieurs réflexions ont été développées pour économiser de l'énergie, notamment en ce qui concerne la piscine ainsi que le sauna», explique Philippe Bretz, responsable de la communication du centre sportif. «Ces idées sont actuellement analysées par notre équipe technique.» Des décisions pourraient ensuite être prises à l'avenir sur la base de cette analyse, poursuit Philippe Bretz, qui exclut toutefois actuellement toute augmentation des frais d'entrée.

Augmentation du tarif à Strassen

Au parc aquatique Les Thermes de Strassen non plus, aucune mesure n'a encore été prise. «Actuellement, nous n'avons pas encore décidé si des mesures doivent être prises et si oui, lesquelles», explique la directrice Jutta Kleiber à la question du Luxemburger Wort. Un examen des mesures possibles est toutefois en cours.

Aucune mesure particulière n'a encore été décidée dans la piscine des Thermes de Strassen. Photo: Luc Deflorenne/Archives LW

Une augmentation des prix d'entrée a déjà eu lieu en août, et ce, pour la première fois depuis huit ans. Il s'agissait d'une augmentation ordinaire des prix en raison de l'augmentation générale des coûts, justifie cependant Jutta Kleiber.

Les responsables de l'Aquanat'Our de Hosingen n'ont pas encore voulu s'exprimer sur d'éventuelles mesures, selon Chiara Brühl, responsable marketing du parc aquatique.



Un paquet de mesures détaillées à Redange

À Redange, en revanche, les responsables ont déjà fait un pas en avant. La Réidener Schwemm locale a mis en place toute une série de mesures visant à réduire la consommation d'énergie du centre de loisirs.

Ainsi, depuis lundi, les heures d'ouverture sont modifiées et réduites. Le bassin extérieur a été fermé et la température de l'eau des bassins intérieurs a été légèrement abaissée. Des limiteurs de débit ont été installés sur les douches et les robinets afin de réduire la consommation.

Les pompes à eau ont également été reprogrammées de manière à consommer 50% d'énergie en moins. L'éclairage extérieur est éteint pendant cinq heures la nuit et les vestiaires ainsi que le hall principal sont équipés de lampes LED plus efficaces.

A la piscine Redange, les visiteurs doivent se préparer à de nombreuses restrictions. Photo: Nico Muller/Archives LW

Outre la piscine, les visiteurs doivent par ailleurs s'accommoder de quelques restrictions dans l'espace bien-être de la piscine de Redange. Les horaires d'ouverture y sont adaptés depuis cette semaine. La température du bain de vapeur du hammam est limitée à 45 degrés. Il s'agit en outre d'éviter que les portes des saunas restent ouvertes trop longtemps et que la chaleur s'en échappe.

Plusieurs restrictions à Niederanven

La situation est similaire à Niederanven. La Syrdall-Schwemm locale a, elle aussi, décidé de prendre plusieurs mesures pour réduire la consommation d'énergie.

Eau plus fraîche, heures d'ouverture du sauna limitées: le Syrdall-Schwemm réagit à la crise énergétique. Photo: Anouk Antony/Archives LW

Le bassin extérieur de la piscine de loisirs a été fermé et la température de l'eau des bassins intérieurs a été réduite de 1 à 1,5 degré Celsius. En outre, les horaires d'ouverture du sauna ont été modifiés: il ne sera plus ouvert que du mardi au vendredi à partir de 14 heures. Le bistrot de la piscine de loisirs sera également fermé le lundi, comme l'explique Marc Schäffer, directeur du Syrdall-Schwemm. Toutes les mesures prises à Niederanven sont applicables à partir de ce lundi 26 septembre.

