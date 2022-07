La cyberattaque contre le groupe énergétique luxembourgeois fait l'objet d'une enquête interne plus approfondie.

Cyberattaque chez Encevo

Les pirates informatiques ont récupéré des données

La cyberattaque contre le groupe énergétique luxembourgeois fait l'objet d'une enquête interne plus approfondie.

Dans la nuit du 22 au 23 juillet dernier, plusieurs entreprises du groupe Encevo, qui rassemble le gestionnaire de réseau Creos et le fournisseur d'énergie Enovos, ont été victimes d'une cyberattaque. On apprend aujourd'hui que les pirates informatiques sont parvenus à récupérer des données suite à ce hacking. «Lors de cette attaque, un certain nombre de données ont été extraites des systèmes informatiques ou rendues inaccessibles par les pirates», indique le groupe ce jeudi dans un communiqué.

Creos et Enovos victimes d'une cyberattaque Creos et Enovos, deux entités luxembourgeoises du groupe Encevo, ont été victimes d'une cyberattaque. Le groupe indique travailler "à la résolution complète de l'incident"

Le groupe n'a toutefois pas précisé si des données clients avaient été récupérées par les pirates. «Nous faisons maintenant tout notre possible pour analyser les données piratées», a déclaré le fournisseur d'énergie.

A l'heure actuelle, le groupe ne dispose pas encore de toutes les informations nécessaires pour informer personnellement chaque personne potentiellement concernée. C'est pourquoi Encevo a mis en place un site web qui sera actualisé en fonction de l'évolution de la situation.



Cette cyberattaque n'a cependant pas affecté l'approvisionnement en gaz et en électricité et le service de dépannage est toujours bien assuré.

Dès que la cyberattaque a été constatée, la cellule de crise a été déclenchée immédiatement, permettant de garder la situation sous contrôle.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.