Le groupe d'opposition vient d'adresser un courrier au Premier ministre pour lui rappeler qu'il reste aussi favorable à l'introduction d'une circonscription unique pour les élections législatives.

Les Piraten veulent limiter le cumul des mandats

Oui à la circonscription unique, en lieu et place des quatre circonscriptions actuelles. Le mouvement Piraten vient de réaffirmer sa position à Xavier Bettel (DP). Dans un courrier, les deux députés du parti d'opposition vont même plus loin dans leurs propositions. Dans l'optique de la nouvelle constitution et de la réforme de la loi électorale, Sven Clement et Marc Goergen verraient bien le pays - à défaut de circonscription unique - «remplacer son système d'attribution des mandats par un mode permettant de rallier au plus près les pourcentages de voix obtenus et le pourcentage des sièges attribués.»

Cette proportionnelle, les Piraten l'envisagent «pour tous les partis». Mais en se rappelant du dernier scrutin législatif de l'automne 2018, il est clair que l'actuelle méthode de calcul des places accordées à la Chambre avait défavorisé le «petit parti». Si 6,4% des votants avaient glissé un bulletin au nom des candidats pirates, le mouvement n'avait au final obtenu que 3,3% des élus au parlement. Soit deux parlementaires sur 60.

En ce qui concerne le cumul des mandats locaux et parlementaires, les Piraten approuvent «la compatibilité» des rôles. A cela ils apportent toutefois une nuance: «A condition que le cumul du congé politique attribué ne dépasse pas les 40 heures par semaine».

Sven Clement and Marc Goergen sont défavorables à la poursuite du vote obligatoire. Photo: Chris Karaba

Autrement dit, oui le cumul est possible mais jusqu'à un certain niveau d'implication dans une fonction locale. Le double emploi serait, notamment, difficilement tenable pour les bourgmestres et échevins des grandes villes qui voudraient également siéger à la Chambre.

Au passage, les députés Clement et Goergen demandent au Premier ministre de réformer également le congé politique. Tout comme le parti se dit favorable à l'abolition du vote obligatoire. «Nous considérons que le processus démocratique constitue une liberté constitutionnelle», plaident les deux représentants pirates.