Les Piraten plus unis que jamais

Réunis en congrès samedi, le parti d'opposition a confirmé Marc Goergen comme coordinateur. Les Piraten ont aussi pris la décision de renforcer la démocratie de base au sein de leur structure en créant différents groupes de travail.

(ER avec wel) - Pas de critique, pas de candidat adverse, pas de discussion sur les nouveaux statuts, le Congrès national des Piraten a duré un peu moins de 40 minutes. Et pourtant, il y avait de la matière pour prolonger la discussion et notamment la fin de la collaboration avec l'ADR ou encore l'enquête publique sur le financement controversé du parti. Mais aucun de ces sujets n'a été abordé durant la séance dirigée par les porte-parole Starsky Flor et Marie-Paule Dondelinger devant une trentaine de membres.

Cette dernière est notamment revenue sur les résultats obtenus lors des dernières élections européennes: «Nous avons progressé et dans certaines communes, le parti a dépassé les dix pourcents». Elle a également annoncé que les dissensions internes étaient surmontées.

Logement, fiscalité et climat dans le viseur

Le coordinateur du parti, Marc Goergen, qui, avec Sven Clement, représente les Piraten au Parlement, est revenu sur la politique mise en place par le gouvernement. «Les ministres aiment parler d'un monde de conte de fées, mais c'est le contraire qui se passe. La pauvreté et les inégalités augmentent et que fait le gouvernement? Il attend. Pourquoi la classe d'impôt 1 n'est-elle pas directement abolie et les allocations familiales ne sont-elles pas directement indexées?», lance Marc Goergen.

L'augmentation des droits d'accises pour la protection du climat a également été épinglée. «D'accord pour sortir du tourisme à la pompe mais ne punissez pas les particuliers» évoque encore le député qui pointe aussi les soucis de logement. «Les inégalités et la pauvreté ne cessent d'augmenter (...). Les prix des maisons de retraite et des logements battent des records.»

Le coordinateur des Piraten a également dénoncé le peu de considération portée à l'artisanat. Marc Goergen prône en faveur d'un allègement financier pour les entreprises. Outre la réforme des statuts, qui a été approuvée sans aucune voix dissidente, les membres du parti ont mis en avant leur unité et ils comptent bien aborder dans les meilleures conditions les élections communales et législatives de 2023.

Renforcer la démocratie de base

Dans ce contexte, les Piraten ont décidé de mettre en place des groupes de travail dont les thèmes correspondent à ceux des commissions parlementaires. Ils espèrent ainsi avancer de nouvelles propositions dans différents domaines comme par exemple celui de la construction de logements. «Nous voulons que les membres participent à la prise de décision et non que cela vienne d'en haut comme dans les autres partis», explique Sven Clement.

A cette occasion, le site fro.lu devrait permettre aux membres qui le souhaitent de prendre contact avec les deux députés. «Nous sommes dépendants de vous parce que nous ne pouvons pas toujours tout savoir. Chaque nouvelle idée est la bienvenue, nous porterons la question à l'Assemblée», a promis le député.