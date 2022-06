Si le Luxembourg reste pour le moment épargné par le phénomène de piqûres qui touche ses voisins, les professionnels du secteur de l'événementiel se tiennent prêts à intervenir.

Une vigilance accrue

Les piqûres préoccupent les organisateurs de festivals

Laura BANNIER Si le Luxembourg reste pour le moment épargné par le phénomène de piqûres qui touche ses voisins, les professionnels du secteur de l'événementiel se tiennent prêts à intervenir.

En discothèque, dans des bars dansants, en soirée, et désormais en festival, les cas de piqûres se multiplient ces derniers mois en France et en Belgique. Des faits qui se déroulent parfois à deux pas des frontières luxembourgeoises, comme le weekend dernier à Thionville, ou à Rouvroy dans la province belge de Luxembourg, début mai. La recrudescence du phénomène, avec ou sans injection de drogues, a même poussé certains centres hospitaliers, ceux de Nancy et de Dijon pour ne pas les nommer, à mettre en place des protocoles spécifiques d'accueil des victimes.

Aucun cas n'a encore été recensé au Luxembourg, ce qui n'empêche pas les organisateurs de suivre cette histoire de près. Lors des Francofolies d'Esch-sur-Alzette le weekend dernier, un dispositif a justement été mis en place en collaboration avec les autorités, afin d'éviter que de tels faits ne se produisent. «On ne souhaite pas le révéler, car il va encore être utilisé à l'avenir, sur d'autres événements», glisse Loïc Clairet, directeur du festival.

Après avoir accueilli pas moins de 15.000 festivaliers, l'organisateur de l'événement souligne qu'aucun cas de piqûre n'a été rapporté lors du weekend. «C'est un sujet de société qui nous préoccupe évidemment. Heureusement, d'après ce qui m'a été remonté en tout cas, nous n'avons pas été touchés, mais nous sommes restés vigilants tout au long du week-end», poursuit le directeur.

Des professionnels attentifs

Les Francofolies sont cependant loin d'être le seul événement musical de grande ampleur de l'été, et la foule est à nouveau présente cette semaine du côté de la Rockhal à l'occasion de l'Open Air Belval avec le concert des Black Eyed Peas, qui a eu lieu hier, ou encore celui d'Imagine Dragons, attendu ce jeudi. C'est donc tout naturellement qu'Olivier Toth, directeur de la structure, est resté vigilant par rapport à l'évolution de ce phénomène.

«De manière générale, nous sommes attentifs à tout ce qui est relatif à l'encadrement du public, dans la mesure où cela affecte la sécurité et la satisfaction des spectateurs. Nous essayons de faire vivre au public des moments mémorables et tout ce qui a tendance à mettre un frein à cette expérience, nous essayons de nous y intéresser», souligne le professionnel.

Interrogé sur la mise en place d'une procédure spécifique pour éviter que de tels événements se produisent, le directeur de la Rockhal a souligné l'importance de trouver un équilibre «entre ce qui est justifiable par rapport à l'expérience du public et ses attentes». Une chose est sûre, une vigilance renforcée de la part des équipes est de mise.

Les phénomènes liés à la sécurité du public sont multiples. Il y a quelques années, il y avait par exemple beaucoup de vigilance par rapport à des paquets déposés. Olivier Toth, directeur de la Rockhal

Ces équipes misent avant tout sur le contact avec le public, afin que toute situation inhabituelle soit signalée le plus vite possible. «Il est important que le public se sente à l'aise et qu'il puisse rapidement identifier les personnes avec qui il peut interagir en cas de besoin», poursuit Olivier Toth. Plus que sur le moment de l'entrée dans les lieux du festival ou du spectacle, il s'agit d'un lien qui est entretenu tout au long de la soirée.

Cette présence physique sera doublée d'affichages, fait savoir la Rockhal. Ces derniers ne seront en revanche pas spécifiques au problème des piqûres. «Les phénomènes liés à la sécurité du public sont multiples. Il y a quelques années, il y avait par exemple beaucoup de vigilance par rapport à des paquets déposés. On va justement utiliser la même signalétique qui est de dire aux spectateurs ''si vous voyez quelque chose d'anormal, dites-le, comme ça on peut agir tant qu'il n'est pas trop tard''.»

Parmi les autres événements observés aux frontières du Luxembourg, on note aussi la recrudescence de personnes droguées à leur insu, via des substances chimiques telles que le GHB glissé dans leur verre. «Au Luxembourg nous n’avons pas connaissance de ce phénomène lors des concerts», fait savoir Olivier Toth. Ce qui n'empêche pas la structure de se tenir informée via des contacts réguliers avec la police, les autorités et d'autres interlocuteurs. «Sur la base d'un échange d'expériences concernant des cas de figure dans un environnement similaire, nous mettons en place les procédures qui nous semblent appropriées.»

La semaine prochaine, la traditionnelle Fête de la musique ne manquera pas, non plus, d'attirer les foules. Interrogée, la coordination de la manifestation populaire indique ne pas se sentir «concernée par des faits mineurs au Luxembourg qui se déroulent pour la plupart dans des boites de nuit».

